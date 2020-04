El rígido sentimiento de Ramón Ramírez por su imperdonable traspaso

Ramón Ramírez, legendario mediocampista de las Chivas de Guadalajara, recordó en una entrevista todo lo dolido que quedó con la directiva tapatía por su traspaso al eterno rival, América y por ese motivo reveló su estricto sentimiento por este tipo de transferencias en el mercado al dictar una sentencia.

El recordado volante del Rebaño, durante una entrevista vía telefónica desde su residencia en Dallas (Texas) con la televisora TVC Deportes, reconoció que en aquel entonces "simplemente yo no me la creía, cuando empecé a escuchar los rumores que incluso yo ya estaba vendido al América, en el partido de ida de la final aquella que perdimos dolorosamente contra Necaxa en el Estadio Azteca. Entonces, ya a mi la gente me hacía en el América y no lo podía creer. Platicaba con el cuerpo técnico, con algunos directivos y me decían que no, que eso no era verdad, que no era correcto".

Ramírez, luego de su paso por las Águilas y desde el retiro como profesional, resaltó su resentimiento por ese movimiento y sentenció que "mi sentimiento es que un jugador de Chivas no debería pasar al América y uno de América no debería pasar a Chivas. Se cumpliera mi voluntad, porque vuelvo a poner este ejemplo, acabamos de ver a Oribe Peralta que pasa del América a Chivas y bueno, si el directivo quisiera traspasarlo de uno u otro equipo, ellos tendrán la inquietud o la iniciativa, pero que el jugador sea el que tenga la última palabra y en mi caso, creo que ese punto de vista que estoy recalcando no se me respetó. Quedé más sentido por eso que mi voluntad en ese momento era que de Chivas yo no podía pasar al América".

��“Jugadores no deben pasar de Chivas al America”��



El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.