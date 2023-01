El portero titular de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, compareció este martes a una conferencia de prensa previa a la visita del sábado a los Bravos en Juárez por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2023 de la liga MX y extendió el rotundo respaldo del plantel principal rojiblanco con el cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic, a pesar del irregular comienzo y tras el revés sabatino ante Toluca en el Estadio Akron.

El guardameta canterano del Rebaño Sagrado confesó su sueño de llegar al tri, aunque aseguró que "estoy enfocado 100% en Chivas. Sé que a lo mejor haciendo mi trabajo bien aquí se puede abrir una opción. No me quita el sueño, hablar de Selección claro que ilusiona, pero estoy enfocado en Chivas. Sé que con mi trabajo y mis actuaciones puede llegar la oportunidad y, si no, no pasa nada. Lo más importante para mí y mi carrera es Chivas".

El Wacho Jiménez, durante su intervención desde Verde Valle, detalló que "es cierto que estamos en un proceso en la idea del Profe Pauno. Estamos en Chivas, claro la exigencia aquí es todos los días, partido a partido. Por eso tratamos todos los días empaparnos de lo que quiere Pauno. Es alguien muy trabajador, muy exigente, que está ahí todos los días cuidando los detalles. Ellos son los primeros que quieren que esta situación agarre el ritmo y juego que quieren. Aquí el compromiso está al 100%". Advirtió el respaldo contundente del grupo al cuerpo técnico de Paunovic al afrimar que "estamos al 100% con ellos, con su cuerpo técnico. El equipo lo está dando todo y tarde o temprano los resultados se van a dar y van a salir muy bien las cosas".

El arquero del Guadalajara agregó sobre su entrenador Veljko Paunovic que "he pasado bastante tiempo en Chivas, he visto pasar entrenadores. Todos tienen su metodología, Pauno es muy detallista, trata de estar ahí con el jugador, decirte los pequeños detalles que te pueden ayudar, decirte que creas en ti y en tu capacidad. Es algo muy importante para que uno como jugador se sienta arropado, se gane la confianza y pueda demostrar partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, todo lo que nos quiere llenar Pauno de su metodología".

Miguel Jiménez, desde la sala de conferencias de Verde Valle, aseveró que "los últimos dos partidos hemos podido sumar más puntos. Estamos conscientes de eso, conscientes de que nos hemos quedado en los detalles como siempre. El equipo está comprometido, la exigencia es al máximo y vamos partido a partido. El compromiso está. Al equipo lo veo muy unido, muy consciente de los detalles que nos están pasando y créeme que en la semana estamos trabajando para revertir esta situación".

