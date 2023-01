La exigencia de Miguel Jiménez para que las críticas con Chivas no salpiquen a su familia: "Eso ya no va"

El portero de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, reconoció en una conferencia de prensa este martes la exigencia en el grupo para digerir la ideal del entrenador Veljko Paunovic; además, se confesó acostumbrado a las críticas en el redil, pero advirtió a sus detractores que muchas veces van más allá y salpican a su familia, que "eso ya no va".

El guardameta canterano del Rebaño Sagrado, durante su intervención desde Verde Valle, aseveró que "los últimos dos partidos hemos podido sumar más puntos. Estamos conscientes de eso, conscientes de que nos hemos quedado en los detalles como siempre. El equipo está comprometido, la exigencia es al máximo y vamos partido a partido. El compromiso está. Al equipo lo veo muy unido, muy consciente de los detalles que nos están pasando y créeme que en la semana estamos trabajando para revertir esta situación".

El Wacho Jiménez, en cuanto a la constantes críticas que recibe por su desempeño en las Chivas, explicó que "me han criticado cuando no jugaba, ahora que estoy jugando van a estar las críticas al pie del cañón, siempre. Yo siempre trato de estar enfocado, haciendo mi trabajo. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, en la portería se notan más. Soy una persona que he vivido de todo, me ha tocado estar, no estar, jugar, salir de aquí. La presión en Chivas siempre va a estar, es un club donde la presión y la exigencia siempre va a ser al 100 por ciento".

Jiménez, desde el presidio de la sala de conferencias de Verde Valle, añadió este martes que "siempre he tratado de estar enfocado, de hacer mi trabajo y recibir las críticas, porque sé que las críticas son parte del fútbol. Pero así también hay críticas que van más allá, que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va". A lo que advirtió sobre este tipo de cuestionamientos que "al contrario, ya va por otra cosa. A final de cuentas, la crítica siempre va a estar y va a a ser bien recibida por tu servidor".

El arquero del Guadalajara, en cuanto a sus objetivos, reveló en la conferencia de prensa que "estoy enfocado 100% en Chivas. Sé que a lo mejor haciendo mi trabajo bien aquí se puede abrir una opción. No me quita el sueño, hablar de Selección claro que ilusiona, pero estoy enfocado en Chivas. Sé que con mi trabajo y mis actuaciones puede llegar la oportunidad y, si no, no pasa nada. Lo más importante para mí y mi carrera es Chivas".

