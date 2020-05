El sabio consejo de Héctor Reynoso al sueño europeo de José Juan Macías en las Chivas de Guadalajara

Héctor Reynoso, recordado ex defensor de las Chivas de Guadalajara, resaltó las cualidades y reconoció todo el talento del delantero juvenil José Juan Macías en la actualidad, pero no perdió la oportunidad para hacerle una recomendación antes de irse a cristalizar su sueño europeo y le envió un sabio consejo, durante una entrevista con la cadena internacional Espn.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Chivas ya suma 55 días de su último partido oficial en Liga MX

El también ex capitán tapatío, durante la entrevista con Jesús Bernal publicada por Espn, refirió que Macías no posee las condiciones de "Chicharito" Hernández o de Omar Bravo y aseguró que "desde que lo vi, a quien se me hace similar, es a (José Saturnino) Cardozo. Su estilo de correr, las cualidades y hablar de Cardozo es hablar de un letal del área. Se me hace parecido hasta en el trote, la forma en que define".

Reynoso, en cuanto al sueño europeo del joven atacante, consideró que José Juan Macías primero debe apreciar lo que significa estar en Verde Valle y ser parte del primer equipo de Chivas, antes de buscar dar el salto a Europa, y como consejo afirmó que "si le dijera algo es que -por hoy- no menospreciara lo que es Chivas, que se despidiera campeón para que tuviera las puertas abiertas de este gran club. Que luche por sus sueños de ir a Europa, va a llegar, pero que ahora se concentrara en ganar algo importante con el equipo y que después busque esa meta que tiene".

Macías, en sus tres años de carrera como profesional, acumula 30 goles en partidos oficiales con clubes, además de cuatro tantos con la selección nacional mexicana de futbol absoluta. Cifras impersionantes para un delantero de apenas 20 años de edad.