El exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, montó todo un show la noche del miércoles en la mesa del programa Línea de 4 que transmite la cadena TUDN, para desligarse por completo de la intempestiva salida del delantero Santiago Ormeño del redil. Un refuerzo al que fue contratado de emergencia por su gestión hace apenas unos meses, en julio pasado, por lo que solo pudo argumentar que "el director deportivo no pone alineaciones".

El dirigente del Rebaño Sagrado, que culminó un ciclo de casi tres años en el cargo el 10 de octubre, aprovechó su participación como analista en la cadena TUDN para lavarse las manos, después que esta semana se confirmara que el cuerpo técnico de Veljko Paunovic le comunicó al cuestionado atacante, debido a su participación como internacional con la Selección de Perú, que no entraba en planes para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Peláez inició su particular show en el programa con un directo saludo al periodista Erick López, quien realizó la introducción al tema con el interés de Puebla para llevarse a Santiago Ormeño tras ser cepillado por el cuerpo técnico del Guadalajara y le advirtió de manera altanera que "no me vayas a dejar mentir nada más, porque yo estaba como director deportivo y tu (Erick López) estabas cubriendo a las Chivas". Aseguró aún en ese tono ególatra que "en el momento que llega Ormeño, ¿estaba (Daniel) Ríos? No; ¿estaba Ronaldo (Cisneros)? No; ¿estaba JJ (Macías)?, lesionado, no; ¿estaba (Luis) Puente?, lesionado, no. O sea, que cuatro de los cinco no estaban, entonces no había centrodelantero más que (Ángel) Zaldívar, ¿estamos de acuerdo o estoy diciendo una mentira? Es todo, Erick. Gracias".

Santiago Ormeño estuvo sólo un semestre en el Rebaño (TUDN)

"No habían todos estos, más que (Ángel) Zaldívar. Perdón y me faltó el Tepa (González), que estaba en Tapatío e hizo ¿cuántos goles?, que no tenía proyección para Primera División en ese momento por palabras del técnico, no mías nada más. Entonces, ya son cinco (delanteros que no estaban)". Ricardo Peláez Exdirector deportivo del Guadalajara

Peláez, inmediatamente fue consultado sobre la poca acción que tuvo Ormeño ante ese panorama desolador que describió y argumentó que "llega un nuevo director deportivo, llega un nuevo técnico y ya está Ríos, ya está Ronaldo que regresó, ya se recuperó JJ (Macías), ya está Puente y subieron al Tepa. Entonces, está en su derecho de escoger al que este mejor y decide quitar a uno. Ahora y con esto termino, vamos a esperar a que acabe el torneo y a ver qué pasó".

El exdirecto intentó lavarse las manos por la contratación de Ormeño (TUDN)

Cabecita de Oro, apodo de su época como futbolista profesional en Selección Mexicana, siguió su show al intentar responder que "si fue una contratación de emergencia, ¿por qué no jugó?". A lo que salió al paso y argumentó: "Porque (Roberto) Alvarado estaba mejor y jugó en punta varios partidos con Vega arriba. Una línea de cinco (defensores) que hizo (Ricardo) Cadena: 5-3-2, con tres volantes y dos puntas. Entonces, optó por Alvarado y por Vega. Si estoy diciendo una mentira, lo pueden refrendar". Se extendió y refirió que "cambió el sistema y ganó cinco seguidos. Después entró Ormeño, cuando se cambió el funcionamiento y tuvo algunas participaciones, anotó poco. Bueno, ese es problema ya... (de Chivas)".

Ricardo Peláez, en su intento de desligarse del error dirigencial en la contratación del ahora cepillado Santiago Ormeño, aseveró que "el director deportivo no pone alineaciones, las pone el director técnico". Por lo que al ser consultado sobre la retroalimentación que tuvo con Ricardo Cadena para la llegada del delantero tras la lesión de José Juan Macías y con la posibilidad de salir del desterrado Eduardo Chofis López, admitió que le señaló que: "nos viene bien, no tenemos centrodelantero, estamos en competencia: Que venga. Ok, ya llegó, el técnico decide poner a Alvarado y a Vega".

El exdirectivo del Rebaño Sagrado ante la duda de ¿por qué Ormeño no jugaba? atinó a señalar que "al principio, no (me lo decían), porque se ganaron un montón de partidos consecutivos, el equipo hizo así (gesto de elevarse con la mano), despegó. Entonces, los cuestionamientos vinieron cuando llegaron las derrotas, empezó a jugar más Ormeño, empezamos a bajar el nivel. O sea, todo fue un momento y un tiempo, pero todo fue tal cual lo hemos platicado".

Peláez desvió su argumento al cuerpo técnico de Ricardo Cadena (TUDN)

Las otras opciones de Ricardo Peláez antes de elegir a Santiago Ormeño

Ricardo Peláez, durante su show ante las cámaras de TUDN, recordó a Brandon Vázquez del que afirmó que "se optó por el de Cincinnati, que luego se cuestionó el por qué nos agarrábamos de una plataforma (Transfermarkt), que era una referencia nada más. por supuesto que se investiga y se habla con el equipo de Cincinnati. hicimos una oferta tres veces mayor de la que estaba en las plataformas, que es muy buena y sencillamente dijeron que no. 10 veces más nos pidieron, entonces, no se puede en ese momento y no se arregló".

El exdirector deportivo del Rebaño Sagrado hasta incluyó la negociación por Henry Martin y reveló que "con Henry Martin sí se habló. Se habló primero con el club América, para pedir el permiso de poder hablar con el jugador, hablamos con el jugador, se llegó a un acuerdo. Después, tuvimos una diferencia económica y por lo tanto no se pudo. Entonces, vino Ormeño. Ahí está la explicación clarita de lo que sucedió. ¿Sale?". A lo que le atinaron un certero: "Sale es Ormeño también (de las Chivas)".

