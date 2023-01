El cuestionado delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, habría sido notificado este martes de su salida del plantel principal por el propio director técnico Veljko Paunovic, de acuerdo a un reporte exclusivo, para otorgarle toda la confianza del ataque a Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos y esperar el regreso de José Juan Macías, luego de la primera fecha del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¿Qué ocurrió?

El polémico ariete del Rebaño Sagrado, por ser internacional con la Selección de Perú, llegó en julio del año pasado al redil como un discutido refuerzo de urgencia en aquel mercado de pases, después que se confirmara la baja del estelar canterano José Juan Macías para todo el Apertura 2022 por una grave lesión que aún lo mantiene en la fase final del proceso de rehabilitación, una contratación que causó muchos cuestionamientos internos por defender a otro país.

ver también Descartados de Chivas para visitar a Monterrey

Un reporte exclusivo de último momento del periodista Gustavo Mendoza en FOX Sports Radio alertó de la firme decisión de Paunovic tras la extraña ausencia del artillero en la visita a Monterrey, correspondiente a la Jornada 1, en la que Chivas venció 1-0 a Rayados con el tanto de Alexis Vega y el sólido desempeño del portero Miguel Jiménez. Por lo que reveló que ahora "le dará las gracias a Santiago Ormeño, quien justamente no entró en la convocatoria del debut en el certamen" y adelantó que "el Guadalajara está a punto, si no es que ya lo hizo internamente, de darle las gracias a Santiago Ormeño".

Mendoza aseguró a FOX Sports Radio que "Santiago Ormeño será baja del Guadalajara antes de que termine el mes. Veljko Paunovic llegó al entrenamiento y le dijo a Santi Ormeño: No entras en planes, confío en Ronaldo Cisneros, (Daniel) Ríos y voy a espera a (José Juan) Macías, así que gracias, vele buscando equipo". Reiteró que "causará baja antes de que acabe el campeonato. Santiago Ormeño tiene tres años de contrato, con Chivas".

El periodista y analista de la cadena FOX Sports explicó que "lo que me sorprende son algunas cosas: El delantero titular en la copa de pretemporada fue Ormeño, hizo tres goles. No lo llevó al primer partido en Monterrey. Si no vas a contar con un jugador, ¿por qué no le informas antes de que empiece el campeonato? Para que él o su agente le ayuden a buscar otro equipo". Algo grave tuvo que haber ocurrido en el vestidor rojiblanco para que Veljko Paunovic tomara la drástica decisión de no convocarlo para la fecha inaugural y ahora comunicarle su salida de forma tan intempestiva.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!