"En todos los estadios somos locales": Alexis Vega alega dificultad del regreso sin público para el Apertura 2020 con Chivas de Guadalajara

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, argumentó las dificultades que tendrán en el regreso a la actividad del futbol mexicano sin público en los estadios y que pudiera extenderse durante todo el próximo Torneo Apertua 2020 de la Liga MX, que está programado para iniciar el 24 de julio. Además, reconoció su anhelo de jugar en el viejo continente a futuro y afirmó sus objetivos como rojiblanco a corto plazo.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado, de 22 años de edad, durante una entrevista este miércoles con Chivas TV y sobre la posibilidad de migrar a Europa, afirmó que "sí, obviamente, es un sueño que tengo en mente, trabajo día a día para ello. No me quiero apresurar, yo sé que cuando tenga que pasar, va a pasar. Ahorita estoy enfocado en Chivas, quiero pelear una Liguilla, después un campeonato y si se me da la oportunidad de ir a juga en Europa, creo que voy a estar muy agradecido".

Los rojiblancos se encuentran en la tercera semana de su pretemporada (Chivas)

Vega al ser consultado sobre el hecho de volver a la acción sin público y que ello pueda extenderse a todo el Toneo Apertura 2020, argumentó que "va a ser algo muy complicado, es irremplazable toda la afición que va cada 15 días a apoyarnos y no solo es en nuestro estadio. Llegamos a Pachuca, a Necaxa, normalmente en todos los estadios somos locales con muchísima afición. Para nosotros va a ser complicado y también para ellos (seguidores), de ver el espectáculo, creo que es algo que ellos ya tienen planeado para el fin de semana, pero estamos mentalizados. El último partido contra Monterrey, la verdad, no se siente la misma sensación que jugarlo con nuestra gente (en las tribunas), pero así toca. Tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra afición también y que pronto pase esto para que nos puedan ir a apoyar".

El delantero rojiblanco, en cuanto al desempeño mostrado este año, aseveró que "el torneo pasado veníamos jugando muy bien, por algo pasan las cosas y este torneo empezamos de cero, queremos hacer muy buenas cosas, calificar y después pelear un título, que es lo que anhelamos", para resaltar así los objetivos del colectivo en el vestidor de los tapatíos para este regreso a la actividad tras la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Vega, en un punto aparte, describó su sensación en su primer día del padre y aseguró que "es algo inexplicable. Mi primer día del padre siempre va a quedar guardado en mi corazón, disfrutarlo con mi hija, con mi esposa, mis papás, que tanto amo. Ahora tengo que luchar al doble, ya no solo soy yo y hay una niña que me está motivado día tras día para seguir trabajando, sacarla adelante y espero festejar muchos días del padre".