"Es el mejor jugador de Chivas": Martino elogia a Uriel Antuna

El argentino Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana de mayores, se sumó este miércoles durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN al sector que ha mostrado su apoyo total y tuvo palabras de elogios con Uriel Antuna, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, que sufrió abucheos en la derrota del sábado en el Estadio Akron y ha sido duramente criticado por la prensa nacional.

El seleccionador del Tri, en la pláctica con Paco Villa y Gibrán Araige, habló de los jugadores y sus posibilidades para ser convocados este año y reconoció que Antuna, quien fue uno de los más considerados en 2019, se encuentra contemplado para continuar su proceso en el combinado mexicano, al grado de que para él es el mejor jugador rojiblanco.

De fichaje bomba a ¿decepción?



Uriel Antuna llegó a @Chivas con altas expectativas y así ha sido su rendimiento:



8 partidos

6 como titular

0 goles

0 asistencias



��¿Merece más oportunidades?

�� Por supuesto

❤ No, a la banca pic.twitter.com/FXliQwpUVD — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 16, 2020

El "Tata" Martino reconoció que "no me preocupa cuando los jugadores no hacen goles, me preocupa cuando juegan mal. (Antuna) Es el mejor jugador de Chivas, ¿cómo me va a preocupar? El otro día tuvo tres situaciones de goles, el penal (ante Cruz Azul) se lo hacen a él, es un futbolista que juega a otra velocidad, propone algo totalmente distinto. No me puede preocupar que un cabezazo lo ponga bajo del palo".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.