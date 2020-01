"Es muy triste que por ahí nos vengan a sacar el empate, lo importante es que no perdimos": Eduardo López

Eduardo Javier López tuvo una actuación destacable en el compromiso de ayer ante el Toluca, en donde el centrocampista fue uno de los goleadores del encuentro, anotando el segundo del Rebaño Sagrado.

El centrocampista del conjunto Rojiblanco expresó la importancia de sumar un punto, y sobre todo, mantener el invicto momentáneo del equipo en el Torneo de Clausura 2020.

"Es muy triste, que por ahí, nos vengan a sacar el empate, pero bueno, lo importante es sobre algo que nos dijo Ricardo (Peláez), si no ganamos, no perdemos, entonces sacamos un punto importante".

Así también habló sobre la importancia de que el Estadio Akron se esté llenando para todos los compromisos del campeonato.

"Creo que es una locura, es muy lindo cuando estás en la cancha y es algo que agradecemos todos los jugadores, que desde el inicio del campeonato los boletos se están agotando. Estamos haciendo las cosas bien que es lo importante".

Finalmente, expresó la importancia de su primer gol en el campeonato, en donde también es uno de los jugadores importantes del plantel.

"Siempre lo he dicho, de que si no me toca anotar, no tengo ningún problema. Bueno, hoy me tocó marcar, tenía compromiso con un amiguito que se lo iba a dedicar. Fue agradable anotar".

