El estelar mediocampista de las Chivas de Gudalajara, Víctor Guzmán, se convirtió este jueves en el gran ausente de la primera lista de convocados que presentó el entrenador Diego Cocca para su debut en la Fecha FIFA de marzo, con una doble cartelera de partidos para cerrar la fase de grupos de la Concacaf Nations League. Un reconocido periodista político se aventó un contranálisis épico que agradó a la legión chivahermana en las redes sociales.

El extécnico del club Atlas y de Tigres anunció este jueves la convocatoria de jugadores que llevará para el partido que marcará su debut como seleccionador mexicano: el jueves 23 de marzo, cuando visitará a Surinam en Paramaribo y tres días más tarde, recibirá a Jamaica en el Estadio Azteca por la Jornada 6 y última del Grupo A de la Liga de Naciones. El argentino decidió no llamar al máximo líder actual del Rebaño Sagrado, que colecciona cuatro goles y dos asistencias tras nueve fechas del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

La decisión del seleccionador Diego Cocca para no convocar a Víctor Guzmán de las Chivas fue cuestionada por los medios presentes en el evento federativo y reconoció que "en este momento, hay jugadores que me gustan más. El 'Pocho' ha cambiado de posición en Chivas. Tengo la intención de hablar con él y comunicarle mis puntos de vista", de acuerdo a la publicación que hizo el periodista Alejandro Orvañanos en la presentación del listado de la Selección Mexicana y que generó una reacción en cadena dentro de la prensa especializada.

Gerardo Melin, colaborador de W Radio Deportes, reaccionó en su cuenta personal certificada en Twitter a la decisión de Cocca y criticó que "Víctor Guzmán, la gran injusticia de la primera lista de Diego Cocca. El mejor futbolista de Chivas quedó fuera de la selección mexicana". Hasta el comentarista David Faitelson emitió su declaración polémica al referir que: "No le gustó al “Tata” y no le gusta a Cocca… ¿Qué ven ellos que no vemos nosotros? Víctor Guzmán mantiene un nivel extraordinario desde el Pachuca y ahora con Chivas".

Inclusive, hasta exfutbolistas y actuales analistas televisivos, como Damián Zamogilny y Emmanuel Villa, reaccionaron a la ausencia del Pocho Guzmán en la lista de Cocca y el exAtlas advirtió que "campeón con Pachuca, brillando como mediapunta. Hoy capitán en Chivas y rompiéndola de interior. De ninguna manera puede ser una decisión basada en rendimiento. Esta clarísimo". Mientras que su compatriota Villa, refirió que "raro no ver al Pocho Guzmán en la lista de convocados cuando hace rato que viene manteniendo un gran nivel! Campeón y pieza importante con Pachuca el torneo pasado y hoy siendo el mejor futbolista de las Chivas"

Daniel Moreno Chávez, un reconocido periodista político y aficionado de las Chivas, apareció en las redes sociales para ofrecer su épico contranálisis sobre la ausencia del Pocho Guzmán en esta convocatoria de la Selección Mexicana y que llamó la atención de la afición chivahermana, que coincidió con su visión tras referir en una publicación que "confieso que no me molesta. Con la suerte que tenemos en Chivas, poner a Guzmán a jugar contra Surinam y Jamaica es solo arriesgarlo a una lesión. Ya con las bajas de JJ (Macías) y (Alexis) Vega es suficiente castigo".

