El delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, recibió este martes un épico elogio de parte de uno de los más grandes rivales de la actualidad en el futbol mexicano: el goleador francés André-Pierre Gignac, ariete de los Tigres UANL, quien durante una entrevista exclusiva con la cadena Telemundo se deshizo en halagos con la joya rojiblanca.

El estelar canterano del Rebaño Sagrado se reincorporó el lunes a los entrenamientos a la par de sus compañeros del primer equipo y este martes trabajó de lleno en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras a la próxima presentación de los tapatíos frente a Necaxa en el Estadio Victoria y en la que espera volver a ver acción.

André-Pierre Gignac, durante la extensa plática que sostuvo con Carlos Hermosillo a través de Telemundo, criticó al sistema mexicano del futbol al señalar que "hoy en día todos los equipos de México deberían tener un centro de formación de alto nivel, para poder también exportar jugadores, es mi punto de vista y sólo Pachuca lo hace y no es normal". Se extendió y afirmó que "estoy seguro que hay mexicanos que están listos para formar jugadores, pero no los dejan. Y no los dejan, porque no hay infraestructuras. Y no los dejan, porque todos quieren resultados rápido y se van a buscar sudamericanos, pero entre 125 millones de habitantes te aseguro que hay jugadores, nosotros tenemos 66 millones en Francia y no vas a decir que en México no hay diamantes en bruto que hay que pulir, sí hay".

El atacante francés de Tigres UANL reconoció que "no es normal que no saquemos más mexicanos (a jugar a Europa), para mi no es normal que solo Pachuca, un poco América, Rayados y nosotros tenemos a (Jesús) Dueñas que es canterano, pero nada más Dueñas se consolidó, el piloto (Israel) Jiménez, Alan Pulido, pero no es suficiente, son muy pocos" y agregó que "Hoy tenemos que formar y a veces, cuando formamos jugadores no hay que venderlos tan rápido. Yo estoy pensando en Diego Lainez, pero un torneo más necesitaba, nada más (para alcanzar su punto óptimo de desarrollo)".

Gignac, durante su plática con Hermosillo en Telemundo, se confesó y reveló su fascinación por el canterano de las Chivas al declarar que "a mi me encanta JJ. Me encanta la actitud que tiene consigo mismo, tiene mucha confianza. En León la rompió, regresó a Chivas y empezó a romperla, pero Chivas no es un club fácil: es el club de los mexicanos, quieren resultados así, así, así (inmediatos) y no es fácil, pero a mi me encanta JJ Macías, es un súper delantero para mi, lo que hizo en León, cuando tienes a un equipo que juega para ti, es otra cosa".

