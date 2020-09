"Esa presión tendríamos que convertirla en motivación": Gilberto Sepúlveda se refiere a la racha de 10 años sin vencer a Tigres en el Volcán

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara, atendió la tarde del viernes a los medios locales en la video conferencia de prensa y se refirió a la presión que significa la visita del sábado a los Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde coleccionan 10 años sin poder conquistar un triunfo y con miras a ese partido de la octava jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, por lo que consideró que deberán convertir esa presión en motivación.

El portentoso central del Club Depotivo Guadalajara respondió a los cuestionamientos que ha tenido en este regreso del futbol mexicano, incluso en su vida privada y aseguró que "estoy consciente y no me voy a justificar, nunca me ha gustado justificarme al contrario, me gusta que me exijan y exigirme a mi mismo. Al esta en Chivas no importa si tienes 20 años o tienes 41, la exigencia es igual para ambos jugadores, eso lo tengo muy claro. No considero que he dado mis mejores partidos, ni digo que lo he hecho bien, tengo mis detalles, pero me toca aprender y rápido. No me molesta para nada que la afición me exija, pero no voy a dar explicaciones de qué pasa en mi vida fuera de la cancha. Las explicaciones las voy a dar dentro de la cancha, jugando, dando buenas actuaciones".

El "Tiba" Sepúlveda, compañero de Hiram Mier en la zaga rojiblanca, reconoció que "no me considero que ya estoy totalmente consolidado en el primer equipo. Es un año que me han pasado cosas y muy rápido. Es tener paciencia, voy bien, pero creo que puedo dar mucho más, estoy consciente y creo en mi capacidad y lo he hecho bien, no lo he hecho mal, ni lo he hecho muy bien, pero estoy en ese proceso. Es una etapa en la que tengo que tener mucho cuidado y estar muy atento en cada detalle de mi carrera, tanto dentro y fuera de la cancha".

El joven central reveló que "Chivas me ha dado mucho, desde pequeño me dio la fortuna de vivir un campeonato pero como balonero. Tenía una sensación en ese momento que ni la pudiera explicar, siendo balonero. Ahora, de jugador, me toca dejar el alma como en aquel campeonato lo dejaron muchos compañeros, de mi parte daré todo. Tengo que se consciente de lo que está bien o mal, porque camino tengo que ir y a Chivas es lo mínimo que le puedo dar, campeonatos, mi entrega. Aquí desde chico me han dado educación y me han enseñado buenos valores, me han llevado por un buen camino".

Gilberto Sepúlveda reconoce criticas a su desempeño (Chivas)

Sepúlveda, en cuanto a la racha de 10 años sin vencer a Tigres de visita y la presión que les genera, aseguró que "es presión, pero somos conscientes y debemos saber cómo manejarla. Esa presión tendríamos que convertirla en una motivación para romper esa línea de 10 años. Tenemos la oportunidad el sábado y lo tenemos que ver de esa manera, de forma motivante que en 10 años no hemos podido ganar, tenemos la oportunidad y hay que aprovecharla, es nuestro momento".

