Este punto lo vamos a agradecer: Toño Rodríguez

Antonio "Toño" Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, ofreció la noche de este sábado y aún sobre el césped del Estadio Hidalgo su valoración sobre el empate sin goles con Pachuca, en el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y su importancia con miras a una anhelada calificación a la Liguilla Final.

El Rebaño Sagrado, que venía de imponerse 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera fecha del campeonato, se preparó desde el lunes con mucho hermetismo por el escándalo del "Pocho" Víctor Guzmán, para esta visita a los Tuzos que se saldó con un pacto sin goles en el recinto hidalguense.

"Toño" aseguró que "las cosas no salen siempre como uno quiere, pero es fecha dos, queda mucho torneo por delante y esperemos cada fecha dar un paso para arriba". En su plática con el periodista Jesús Hernández, señaló que "si no se gana, no se pierde. Una cancha difícil, es difícil jugar aquí en Pachuca con la calidad, la dirección técnica que tienen y bueno, son puntos que nos hubiese gustado ganar, pero creo que es importante siempre sumar afuera".

Toño desde la cancha... Habla sobre la importancia del punto

El guardameta rojiblanco, aún sobre el césped del Estadio Hidalgo, reconoció que "sabemos que el rival cuenta y Pachuca tiene nombre por nombre un equipo de mucha calidad, no es fácil jugar en esta altura, en esta cancha, este estadio, el frío y bueno, un empate que tenemos que valorar en el día de mañana" y añadió que "cada punto suma, cada punto al final del torneo lo vamos a agradecer o lo vamos a lamentar. Creo que este es un punto de los cuales el día de mañana cuando estemos para calificar lo vamos a agradecer".

