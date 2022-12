El estelar atacante del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, reveló que no apresura todavía el sueño de irse a jugar en Europa para este mercado de pases, en una entrevista exclusiva publicada este miércoles, luego de cristalizar el poder disputar con la Selección Nacional de México una Copa Mundial en Qatar 2022 y por lo que afirmó que "estoy tranquilo y enfocado con Chivas", para el próximo Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El portentoso delantero del Rebaño Sagrado volvió a la acción con la playera rojiblanca el martes en la victoria 1-0 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, durante los minutos finles de un Clásico Tapatío que permitió sellar el boleto a la Gran Final de la Copa Sky de pretemporada. Vega, en plática exclusiva con el periodista Erick López para la cadena TUDN, refirió que "estaremos a la altura para poder sacar el resultado, coronar y después, continuar ese paso y seguirnos acostumbrando a llegar a finales, de poder disputar unas Liguillas y después darle la 13 (campeonato de Liga MX) que tanto queremos".

El Gru Vega, en la continuación de esta entrevista exclusiva que publicó TUDN este miércoles, reconoció que "sabíamos que en la Copa del Mundo habían visores presentes de todos los equipos, pero -sin duda alguna- yo pienso en mi trabajo para mi selección, yo fui a dar lo mejor para representar a mi país y bueno, después, el sueño está intacto, poder jugar en Europa. Por ahí salen muchos medios diciendo que muchos equipos me pretendían, me querían, pero la realidad es que no".

El estelar delantero del Guadalajara confesó luego, que "sí, en realidad, hubo pláticas con dos equipos y como siempre lo he dicho: nada concreto, solo preguntan y hasta ahí. Después, tampoco es que me anden ofreciendo a todos los equipos o que le diga a mi representante: métete ahí y diles que aquí estoy". Vega añadió que "siempre lo he dicho y estoy muy tranquilo, que si algún día un equipo me va a querer, va a venir, va a preguntar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa y si no, como siempre lo dije cuando renové, yo me quedé aquí, feliz, estoy tranquilo por esa parte y ahora estoy enfocado en lo que estoy, acá en Chivas, me presenté y bueno, se armó un proyecto muy importante, donde trajeron refuerzos, llegó un cuerpo técnico y estoy seguro que vamos a hacer cosas importantes. Así que estoy tranquilo y si se da, muy bien y si no, créeme que estoy en un buen equipo".

Alexis Vega reconoció que no se precipita en su partida al viejo continente y señaló que "junto a mi representante, mi familia, junto a Chivas que también es parte importante de este proyecto, siempre lo hablamos y yo lo tuve claro, como te digo: Hasta que no venga un club que me hable a mi y a mi representante que lo queremos, ahí es cuando uno puede tomar esa opción, pero mientras son puros rumores, puras cosas que no me incumben". El estelar atacante se mostró sorprendido por la reestructuración que se encontró a su vuelta en Verde Valle y reveló que, "llegué y platiqué con (Fernando) Hierro, una persona de muchísima calidad, el cual también tiene posibilidades de poder mandar a jugadores a Europa, así que tuvimos una plática muy buena y por esa parte, estoy tranquilo, porque sé que si llega, va a llegar en cualquier momento. Estoy tranquilo y enfocado con Chivas".



