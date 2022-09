Después de tener un lento arranque de torneo en el que no podían derrotar a nadie, Chivas por fin se reencontró con su mejor versión futbolística, la contundencia y con las victorias, por lo que la opinión de la gente está cambiando en torno al Rebaño, ya que algunas personas como Jaime Pajarito lo candidatean al título del Apertura 2022.

“Creo que la racha positiva le llegó en el momento justo a Chivas para cerrar la temporada con todo. La moral que traen los muchachos es muy buena, andan motivados, pueden llegar a la Liguilla y hasta llevarse el campeonato”, declaró el exdelantero rojiblanco al diario ESTO.

Con respecto al duelo contra Tigres de este martes, el exgoleador del Guadalajara dejó en claro que será un duelo complicado debido a la exigencia que ya se vive en el conjunto felino, principalmente tras el descalabro del fin de semana contra León.

“Recuerden que Tigres siempre da buenos partidos contra las Chivas. La cantidad de triunfos de ellos son muchos y creo que ahorita está obligado a no perder, porque es un equipo grande que no se puede dar el lujo de perder dos partidos o tener dos malas actuaciones seguidas, porque si no, se empieza a mover todo a su alrededor. Entonces, creo que va a ser un rival muy difícil, pero Chivas puede ganar”, concluyó.

¿Quién es Jaime Pajarito?

Es un exdelantero que militó en Atlas y posteriormente en Chivas, arribando al redil en el año 1980, en donde paulatinamente fue demostrando más aptitudes dentro del terreno de juego e inclusive fue partícipe en el título de la Temporada 1986-87 que los rojiblancos consigueron al vencer a Cruz Azul.

