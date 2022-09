La semana del Clásico Nacional es la más importante en el calendario de todo el futbol mexicano, por lo que en el equipo de Chivas ya tienen en el radar el duelo del próximo sábado contra el América en la cancha del Estadio Akron, por lo que el capitán del Rebaño, Jesús Sánchez, envió un mensaje contundente a los azulcremas.

El Chapito ha tenido un semestre sumamente atípico, ya que en el comienzo del Apertura 2022 era constantemente cepillado de las convocatorias por el cuerpo técnico comandado por Ricardo Cadena; sin embargo, para la segunda mitad del semestre recuperó su mejor nivel y su lugar en el once titular, quedándose inclusive con el gafete de capitán.

Aunque este martes el Guadalajara se enfrentará a Tigres como parte del partido pendiente de la jornada 9, en el redil ya tienen la mira puesta en el partido del fin de semana contra las Águilas, en donde Sánchez minimizó su racha de nueve triunfos al hilo, destacando que siempre quiere vencerlos.

"La verdad no me importa cómo lleguen, los Clásicos son partidos distintos, donde no importa la posición en la tabla, el nivel en el que llegues, cualquier equipo puede dar la sorpresa. Nos vamos a enfocar en seguir tratando de hacerlo bien nosotros y esperar al mejor América, son partidos bonitos que nos gusta disputar, lo demás no tiene que afectar, tenemos que jugarlo y demostrar que queremos ganarlo.

"A mí no me importa cómo llegan, yo siempre les quiero ganar, siempre quiero que mi equipo salga victorioso, es lo único que pienso, su racha no la tengo en cuenta, me preocupo más en lo que nosotros podemos hacer y obviamente que mi equipo gane", concluyó el lateral rojiblanco en palabras para Marca Claro.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional de Liga Mx?

El compromiso entre Chivas y América correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2022 está pactado para disputarse el próximo 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para arrancar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

