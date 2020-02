Faitelson sale en defensa de Antuna al ser satanizado

David Faitelson apareció la noche del lunes para defender a Uriel Antuna, criticado mediocampista de las Chivas de Guadalajara, luego que su compañero en ESPN: Alvaro Morales lo atacara en las redes sociales al pedir su retiro y argumentó que no es conveniente satanizar al seleccionado mexicano de apenas 22 años de edad.

El polémico comentarista de la cadena internacional ESPN comentó que "el futbol siempre ha estado inmerso en la sociedad, el problema hoy es que existen las redes sociales, que lo magnifican, que enjuician, que dan un punto de vista y que pueden convertir un tema pequeño en una gran bola de nieve".

Faitelson, en su editorial, antepuso como ejemplo el caso que vivió esta semana el portero de los celestes, al señalar que "hace una semana y días, José de Jesús Corona era el villano favorito de las redes sociales, había fallado en una jugada de último momento en Toluca que le costó el triunfo a Cruz Azul. Pero el sábado, José de Jesús Corona fue el hombre importante de la maquina celeste y apenas en unos cuantos días es héroe, después de ser repudiado, de mucha gente que pedía su cabeza, resulta que se transformó en el jugador más importante en el triunfo de Cruz Azul".

El periodista agregó que "Corona le pasó el balón directamente a Uriel Antuna, el joven futbolista de Chivas, que falló tres claras el sábado, que algunas las desvió Corona en su gran actuación y de pronto, Antuna se convirtió en lo que era José de Jesús Corona. Lo que pasa es que Antuna es un chico que no tiene la trayectoria, ni la experiencia de Corona, un joven de 22 años, no sé quién pretende o cree que un chico tan joven le puedes cargar a los hombros la responsabilidad de consolidarse en un equipo como el Guadalajara. Antuna es un futbolista que promete a futuro, por eso Chivas pagó esa cantidad por él, puede ser que este sobrevalorado, seguramente lo esta, pero me parece que satanizarlo de tal forma no es lo conveniente".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.

✈️ Esta semana viajaremos a la frontera para enfrentar a Xolos.



¡Luchemos juntos, Rojiblancos! ��⚪️ pic.twitter.com/btb8o7su3v — CHIVAS (@Chivas) February 18, 2020