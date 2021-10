Familia de Chava Reyes denuncia maltrato de la directiva de Chivas

La familia de Salvador Reyes, una de las máximas leyendas de las Chivas de Guadalajara manifestó su malestar por el trato que han recibido en las últimas semanas por parte del club, pues su nieta, Paloma Morales Reyes reveló que retiraron algunos artículos de su abuelo del museo del equipo y les quitaron las tarjetas con las que la familia podía acceder a los partidos en el Estadio Akron.

Gran parte del enojo que se ha provocado entre los familiares del segundo máximo goleador en la historia del Rebaño Sagrado con 154 anotaciones, se debe a que consideran que la imagen del Don Chava solamente se utiliza en algunas ocasiones y en otras queda en el olvido o se deja de lado el gran legado que conquistó el ex atacante con el campeonísimo.

“No nos da ni coraje, es como tristeza, y empezó con lo del museo, que nos dimos cuenta que quitaron las cosas que les habíamos prestado y donado, trofeos, medallas, zapatos, playeras, etc... y mi mamá tuvo que hablar para ir a recogerlas y mínimo tenerlas nosotros. Aquí el punto es que para unas cosas si necesitan explotar la imagen de mi abuelo porque la verdad es el más conocido del campeonísimo”, apuntó Morales Reyes en entrevista para ESPN.

Imago 7

También reveló que hace poco fueron notificados de que ya no tendrían acceso a los partidos de Guadalajara con las tarjetas que habían recibido anteriormente por parte de la directiva encabezada por Jorge Vergara: “Y después de las tarjetas, primero nos las dieron y estábamos atrás de la banca local como con las familias, y después nos ubicaron a lado de la porra y esta temporada por correo nos avisaron que ya nos la retiraron, sin ninguna explicación. Solo por un correo de algún administrador de Chivas pusieron que ya no teníamos acceso al estadio con esas tarjetas. Mi familia está en shock como que nunca se esperaron eso, saben que no es una obligación que nos inviten, las cosas del museo y las tarjetas, pero es respeto por mi abuelo y por la familia”.

Hace llamado a Amaury Vergara

“El objetivo es que Amaury se dé cuenta, porque realmente a lo mejor él ni siquiera autorizó eso, no sabemos. Solo queremos una explicación de tanto el museo como las tarjetas. Y la verdad toda nuestra la familia fuimos Chivas y somos Chivas, y con Jorge Vergara que en paz descanse, lo invitaba a todos los eventos de Chivas de Omnilife etc.… la verdad era su ídolo y se lo decía siempre. Desde que falleció Jorge Vergara ya no nos han invitado a nada”.