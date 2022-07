La crisis de resultados que está viviendo Chivas en el Apertura 2022 no ha pasado desapercibido en el futbol mexicano, por lo que un excomentarista deportivo y hoy conductor de Nuevo León soltó una serie de fuertes críticas en contra del Guadalajara burlándose de la falta de resultados positivos que ha tenido en los últimos años.

Adrián Marcelo, exnarrador de futbol en la cadena Multimedios y que se viralizó hace unos años por una serie de polémicas frases que ocasionaron la crítica de muchas personas en México como cuando dijo que sucedió “un feminicidio” por dejar “muerta la pelota”, ha vuelto a estar en el ojo del huracán por despotricar contra el Rebaño.

El ahora conductor recordó su paso como narrador de futbol, en donde lanzó múltiples críticas por el costo de los derechos de transmisión y el mal momento que han vivido los tapatíos en los últimos años. Estas declaraciones las realizó hace algunos meses, pero recientemente se viralizaron en redes sociales.

“Chivas mediocres, asquerosas. Que no mames, son los derechos más caros y son unas pinches mediocres esas pinches Chivas. Yo quería narrar un puto gol y no podía, no metían gol. Nos deben lana, Chivas, no nosotros a ustedes. Pinche equipo mediocre”, declaró el polémico conductor.

¿Cuándo jugará Chivas?

Después de su duelo amistoso contra Juventus, en donde los tapatíos cayeron por marcador de 2-0, el Guadalajara ya se prepara para su siguiente compromiso que tiene en puerta que será contra el Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora el próximo miércoles 27 de julio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

