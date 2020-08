Fernando Beltrán analiza que a Chivas solo le falta contundencia en este Guard1anes 2020 de la Liga MX

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, analizó la actualidad del equipo y reconoció que el rendimiento ha sido regular, aunque solo falta contundencia de cara al arco rival, durante las primeras seis jornadas de este Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El volante defensivo del Club Deportivo Guadalajara, quien atendió el jueves a los medios locales en la ya tradicional video conferencia de prensa en plena pandemia del coronavirus o Covid-19, culminó este viernes junto al plantel principal rojiblanco la preparación para el duelo del sábado contra Pachuca, corespondiente a la séptima fecha del Guard1anes 2020, en el Estadio Akron.

Chivas recibe el sábado a los Tuzos en el Guard1anes 2020 (Chivas)

Fernando Beltrán se unió a las voces dentro de Chivas que coinciden en que solo les falta contundencia y reconoció que el equipo ha mostrado cosas buenas en sus seis partidos de este semestre, pero señaló que "son aspectos mínimos, detallitos que hacen que se nos vayan los puntos. Debemos estar atentos en las marcas, con Toluca regalamos muchos tiros de esquina, porque no tenemos mucha gente alta y esos detalles son los que no debemos seguir cometiendo. Tenemos que estar más concentrados, ser agresivos".

El "Nene" Beltrán, durante su intervención en la video conferencia organizada por la institución tapatía, áseguró que "el equipo ha tenido todo, menos gol, es lo que nos está faltando. No es presión para (José Juan ) Macías, no hay presión para nadie, el equipo trabaja para que meta el gol el que mejor posicionado esté. En ese aspecto estamos tranquilos, porque trabajamos muy bien".

El volante juvenil de las Chivas detalló que sus socios de medio campo hacía el frente "los jugadores son distintos. (Jesús) Angulo es más dinámico, (Alexis) Vega retiene más la pelota, (José Juan) Macías tiene movilidad y Chofis (Eduardo López) genera mucho futbol. Todos nos aportan a (Jesús) Molina y a mi, porque también nos ayudan a defender" y agregó que "no les dejamos caer esa obligación de generar todo el futbol, trato de aportar un poco, llevarles la pelota limpia. Me siento cómodo con todos, me entiendo más con Vega. Con Chofis muy bien. Ellos también están buscando su mejor versión como yo".