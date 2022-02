Fernando Beltrán no se quiere ir de Chivas hasta no salir campeón. El mediocampista del Rebaño Sagrado aseguró que también le atrae el sueño de jugar en Europa; sin embargo, prioriza su paso por el Guadalajara, en donde quiere conseguir el título número 13 para después convertirse en una leyenda rojiblanca.

“Sí es un sueño ir a Europa, no lo voy a negar, pero la realidad es que ahora en mi cabeza solo pasa ser campeón, hacer historia y quedar como leyenda de Chivas. Es complicado, necesitas títulos, entregarle a la afición alegrías. Quiero quedarme aquí, ser feliz aquí y hacer feliz a la gente que me ha apoyado muchísimo. Es la única manera de regresarles todo eso. No me voy a ir de Chivas si no soy campeón”, declaró en conferencia.

El ‘Nene’ considera que el actual equipo rojiblanco está tranquilo por lo mostrado en este Clausura 2022, ya que desean conseguir la mayor cantidad de puntos posibles desde el arranque del campeonato, por lo que considera que deben ser “más ambiciosos”.

“No empezamos como lo teníamos planeado, pero no estamos como empezamos otros torneos. Como equipo debemos estar más unidos y ser más ambiciosos. Tenemos que trabajar más porque no nos ha alcanzado en los torneos y debemos estar en los primeros cuatro lugares. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Como equipo hemos mejorado de estar más unidos”, concluyó.

¿Cuándo juega Chivas?

El Guadalajara regresará a la actividad tras la Fecha FIFA el próximo sábado cuando se enfrenten a Bravos en Ciudad Juárez en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México. Para este partido, Chivas viajará a la frontera desde el viernes en la mañana para posteriormente entrenar en territorio chihuahuense.