La afición de Chivas y nosotros, estamos cansados de escucharnos hablar y no hacer nada: Fer Beltrán

El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reconoció que los seguidores del equipo rojiblanco, así como al interior del plantel, están cansados de escuchar todo lo que han hablado sobre mejorar en el Torneo Guard1anes 2021, y seguir sin hacer nada dentro de la cancha para volverlo realidad.

El volante de recuperación del Rebaño Sagrado, quien ha estado lejos de la titularidad en el presente Guard1anes 2021, manifestó la importancia de redoblar esfuerzos para salir de la mala racha donde acumulan 12 puntos de 33 posibles con sólo dos victorias y los duelos más complicados en puerta para buscar el boleto a la Liguilla.

“Veo al grupo que siempre busca sacar los resultados. Nos vino bien (Fecha FIFA) por el golpe anímico que recibimos, no planeamos estar en el lugar donde estamos ahora y para estar en el lugar que estamos. Se trabajó mucho mejor todavía, queriendo revertir la situación por la que atravesamos. Creo que Chivas, como equipo también y los aficionados ya están cansados de escuchar que tanto hablamos y decimos, ya es momento de hacerlo. Estamos conscientes de que no sacamos los puntos con los equipos más accesibles, creo que ningún partido es fácil, pudimos demostrar y sacar más ventaja en relación de los puntos. Ahora vamos contra puros equipos que están peleando la Liguilla y van a ser partidos muy complicados. Tenemos que vivirlo cómo es, una Liguilla, y el equipo está concentrado en eso. Debemos demostrar que podemos vencer a esos equipos”, explicó Fer Beltrán en entrevista para Marca Claro.

El “Nene” Beltrán admitió que en el vestidor de las Chivas existe frustración porque consideran que tienen mejor equipo en función de los puntos que tienen para estar colocados en los últimos puestos de la tabla general del Guard1anes 2021, pero también reveló que han dejado de hacer algunas cosas que los llevaron hasta las Semifinales en el torneo anterior: “En el último partido que tuvimos por el resultado que se dio y la manera y contra quién perdimos, es desesperante, es frustrante porque no podemos sacar el potencial de cada uno que tenemos, tenemos un gran equipo. No nos han salidos las cosas hemos dejado de hacer cosas que el torneo pasado hacíamos muy bien, ser más dinámicos, ser más agresivos con el balón, situaciones que marcan la diferencia en los partidos” .

“Es una Liguilla, para nosotros empieza desde ahora y debemos demostrarnos, mas que nada a nosotros mismos, que podemos hacer las cosas bien. Contra equipos que están de media tabla hacia abajo nos relajamos, esa es la realidad, y no podemos pasar por alto estas situaciones porque al final nos estamos conformando y no está bien que dejemos pasar estar jornadas donde no hemos hemos mostrado ese gran Chivas que complica a los rivales, peor estamos conscientes de lo que nos tenemos que jugar”, abundó Beltrán.