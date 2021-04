Raúl Gudiño tiene la fórmula para que Chivas salga de la crisis y luche por el título del Guard1anes 2021

El portero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño aceptó que la única manera de salir de este mal paso con muchas posibilidades de quedarse fuera de la Liguilla, es con actitud y no darse por vencidos en los seis partidos que se le vienen al equipo rojiblanco en el Torneo Guard1anes 2021.

En entrevista para TUDN, el guardameta del Rebaño Sagrado prácticamente metió las manos al fuego por sus compañeros, al asegurar que en todos los partidos juegan con la única convicción de ganar, por ello afirmó que la manera en que pueden conseguir el boleto para la Fiesta Grande es con actitud.

“Yo conozco a los futbolistas como a la seres humanos y sabemos que todos aspiran a ganar, a estar peleando esos puestos para jugar y sé que la única forma de no darnos por vencidos es con actitud, no podemos baja los brazos y menos en estos momentos. Hay que levantarnos, seguir trabajando y exigirnos siempre al máximo”, comentó el criticado arquero de las Chivas.

Gudiño explicó que tras la Fecha FIFA donde no tuvieron actividad y además se pospuso el duelo de la Jornada 12 ante Monterrey para el 21 de abril, tuvieron tiempo de preparar a consciencia el duelo ante Santos Laguna, por lo que más allá de las complicaciones que tendrá Chivas en sus seis siguientes partidos, no descarta la idea de pensar en el campeonato.

“Las expectativa son altas, el campeonato. Nuestra meta es la mayor cantidad de puntos para poder clasificar, poder pelear el título y sobre eso vamos escalón tras escalón, nos toca aprovechar bien esta semana larga para poder llegar al siguiente partido con toda la pila, todo bien hablado y estimulado y sumar de a tres”, apuntó el joven futbolista rojiblanco, quien reveló que recientemente renovó una extensión de contrato.

Chivas no fue un espejismo en el Torneo Guard1anes 202

Raúl Gudiño descartó que el funcionamiento del Guadalajara en el torneo anterior haya sido un espejismo ante lo que han realizado en este Guard1anes 2021 donde marchan con 12 puntos de 33 posibles y en el lugar 16 de la tabla general.

“Estábamos bajo la misma lupa o la misma observación de que no estábamos jugando bien, que nos iban a golear, que no íbamos a calificar, todas esas cosas y al final de cuentas llegamos a la Semifinal, perdimos con León, pero lo que sí te puedo decir es que después de haber quedado eliminados, nadie estaba contento, satisfecho, estábamos molestos porque habíamos quedado fuera, mucha gente piensa que con haberle ganado al América, haber pasado a los Cuartos de Final nosotros ya hicimos nuestro torneo y listo. Al contrario queríamos llegar a la Final y pelear por el título, estuvimos cerca. Logramos revertir la adversidad y llegar a Semifinal es algo bueno, pero no me quedo conforme”, explicó Gudiño.