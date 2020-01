Quirarte apoya que Chivas vaya por otro refuerzo

Fernando Quirarte, comentarista del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports e ídolo de las Chivas de Guadalajara, apoyó la posibilidad que la directiva rojiblanca busque a otro refuerzo tras el escándalo de dopaje que obligó la salida de Víctor Guzmán y aseguró que sería uno de su especial interés para blindar la plantilla tapatía.

El Rebaño Sagrado, que se impuso el sábado 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera jornada del campeonato con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, comenzó el lunes con mucho hermetismo por el caso del "Pocho" Guzmán su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen.

El "Sheriff" Quirarte, ex defensor rojiblanco, señaló en su intervención que Chivas "sí pierde (con la salida del "Pocho" Guzmán) y en una posición muy importante y que se necesitaba un jugador creativo, como (Rodolfo) Pizarro y que serían sueños guajiros, pues fijate que no. Entonces, ahorita sería ese (Pizarro), a mi me gustaría y pienso diferente que Rafa (Márquez Lugo), que se hiciera todavía una contratación y sería Pizarro".

Monterrey habría cerrado la puerta al mediocampista ex Guadalajara de volver a la institución tapatía y aseguró que solo aceptaría la salida del futbolista por una oferta proveniente de Europa. Mientras que Chivas aún analiza la posibilidad de realizar otro movimiento en este mercado de transferencias.