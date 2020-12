Chivas: Chofis López reveló el interés de León y que pudiera ser su destino para el Clausura 2021

Javier Eduardo López, todavía mediocampista de las Chivas de Guadalajara, lamentó la manera en cómo se dio su salida del redil y en una primicia reveló que el club León se mostró interesado en sus servicios, aunque hasta el momento no ha hablado con la directiva de los Esmeraldas, ni mucho menos con su director técnico: Ignacio Ambriz, pero su futuro inmediato pudiera estar en Guanajuato tras este mercado de transferencias para el Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El volante creativo canterano del Club Deportivo Guadalajara culmina su etapa en el redil tras siete años como integrante de la nómina principal, luego de formar parte del escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y que determinó la salida también de José Juan "Gallito" Vázquez (Toluca) y de Alexis Peña en este mercado. Mientras que el elenco esmeralda conquistó el domingo su octavo título al adueñarse del Torneo Apertura Guard1anes 2020 y esta semana comenzará a anunciar las altas y bajas de cara al próximo campeonato.

"Chofis" López, de 26 años de edad, fue entrevistado por el reconocido programa Peloteros PQ y reveló la pretensión de León por contar con sus servicios y señaló que "no he hablado con nadie. Nada más por ahí me dijeron que hay interés, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto. Hay que esperar un par de días para ver a dónde podemos ir".

El análisis y balance de los Rojiblancos en el #Guard1anes2020

El mediocampista creativo, aún perteneciente a las Chivas, consideró en la entrevista que no se manejaron bien las cosas en el Rebaño Sagrado y afirmó que "hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres jugadores".

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva.

Eduardo López fue criticado por su físico, por su rendimiento y por sus constantes indisciplinas, pero reconoció en la entrevista con Pelotero PQ que ya le dio vuelta a la página y aseveró que "ya no me importa. Yo me estoy preparando para lo que viene". El volante rompió el código interno del Club Deportivo Guadalajara al asistir a una fiesta que organizó uno de sus compañeros y desde entonces se le ha relacionado con equipos como: Mazatlán, Rayados de Monterrey y ahora León.

