Chivas: Josecarlos Van Rankin intenta impresionar a Vucetich y ganarse un lugar para el Guard1anes 2021

Josecarlos Van Rankin, defensor de las Chivas de Guadalajara, fue uno de los 12 jugadores que aparecieron esta semana en la lista de transferibles para el mercado de pases, publicada por la directiva rojiblanca, con miras al Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, aunque también fue incluido entre la delegación tapatía que se encuentra en la exclusiva zona turística de Playa del Carmen cumpliendo con la pretemporada y en la que busca impresionar al entrenador Víctor Manuel Vucetich para ganarse un lugar en el primer equipo y finalmente quedarse en el redil.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara llegó el 17 de diciembre a Playa del Carmen, en Quintana Roo, para iniciar un día más tarde los trabajos de preparación y donde permanecerá hasta el 23 de diciembre, cuando tiene programado en su agenda el regreso a la Perla Tapatía, para romper filas en la víspera de las Fiestas de Navidad. Un día antes del retorno, sostendrá un partido amistoso frente a Santos Laguna. Por lo que volverán al trabajo el sábado 26 de diciembre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir la parte final de la pretemporada.

Van Rankin, de 27 años de edad, se convirtió en una de las primeras contrataciones de las Chivas en la era post Matías Almeyda y por una petición expresa del nuevo entrenador en aquel entonces: José Saturnino Cardozo, por lo que el 6 de junio de 2018 se oficializó su traspaso en calidad de préstamo por un año con opción a compra, siendo el quinto refuerzo rojiblanco de cara al Apertura 2018. El 3 de mayo de 2019, el Rebaño Sagrado ejerció la adquisición, ya con Tomás Boy en el banquillo y quien lo mantuvo como titular.

El lateral derecho, quien perdió su titularidad durante la gestión de Boy en el redil, fue superado por el experimentado Jesús "Chapo" Sánchez y no logró recuperar su ritmo en Guadalajara, motivo por el no entró en la consideración de Luis Fernando Tena para el cancelado Clausura 2020 de la Liga MX y ante la llegada como refuerzo del veterano José Madueña, se vio forzado a salir del redil por medio de un préstamo a Santos Laguna, con el que disputó 14 partidos en el pasado Guard1anes 2020 y 1.201 minutos, que le permitieron retomar algo de regularidad que no tenía en Chivas y que ahora intenta demostrarle al entrenador Víctor Manuel Vucetich con el objetivo de quedarse y tener una segunda oportunidad.

Van Rankin, quien fue incluido en la lista de transferibles por la directiva de las Chivas tras su notable actuación en el pasado Guard1anes 2020, espera superar al experimentado Madueña en la evaluación final del "Rey Midas" Vucetich en esta pretemporada y retomar su competencia con Jesús "Chapo" Sánchez por la titularidad del lateral derecho en la alineación rojiblanca. Una meta que luce difícil, pero no imposible en el caso que ningún otro club se interese en su ficha, además que el cuerpo técnico decida recuperarlo y en cambio, cortar a Madueña, quien nunca entró en la consideración de Vucetich. Sus compañeros, por su parte, ya le dieron la bienvenida respectiva de regreso al redil.

Miguel Ponce dándole la bienvenida a Van Rankin �� pic.twitter.com/ra36ecNGmD — Chivas (@ChivasseraCampe) December 19, 2020