Chivas: Josecarlos Van Rankin se queda y Carlos Cisneros se va

Chivas de Guadalajara y Víctor Manuel Vucetich atraviesan la última etapa de preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021 y de conformación del plantel que, finalmente, luchará por mejorar lo hecho en el último semestre del 2020 y para pelear nuevamente por el título de la Liga MX.

En este sentido, hubo novedades respecto a las pocas caras nuevas que tuvo el plantel en estas últimas semanas. Es que, en este mercado de pases, los arribos a Chivas se compusieron principalmente de los retornos de jugadores a préstamos, como lo son Alejandro Mayorga, Josecarlos Van Rankin y Carlos Cisneros. Y ya hay un veredicto para estos últimos nombres.

Iniciamos la práctica de este martes en Verde Valle ����⚪️ pic.twitter.com/hkxJWvIVS4 — CHIVAS (@Chivas) January 5, 2021

Según informó Erick López, reportero de TUDN, Josecarlos Van Rankin se quedará finalmente en las Chivas de Guadalajara para el próximo Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, ya que el técnico Vucetich dio el visto bueno a que se mantenga en el plantel. Agregando, como información, que aporta mucho en la competencia en ese puesto con José Madueña, quien sigue dejando dudas y al que le buscarían una salida al final de la temporada.

��⚪️



Se queda!



Josecarlos Vanrankin tiene el OK ���� de Vucetich para quedarse en #Chivas



Ante la competencia en la posición Madueña podría buscar nuevos horizontes.



Carlos Cisneros no le llenó el ojo al cuerpo técnico. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/cF7OZc6xjR — Erick López (@_ericklo) January 5, 2021

Sin embargo, el que no pudo cumplir con las expectativas del profesor fue Carlos Cisneros. Pese a que en principio se hablaba de una estadía dada la falta de refuerzos, según informó ESPN este lunes, el Charal, quien tuvo su último paso por el Toluca, no habría superado las pruebas de la directiva para permanecer en el equipo, por lo que el Rebaño Sagrado lo dejaría en la lista de transferibles del club para la próxima campaña.

Pese a todo, en el caso de Cisneros todavía no se sabe si no será inscripto en el Guard1anes, por lo que todavía tiene oportunidades de, en caso de no encontrar una salida, sumar minutos de juego en alguna ocasión que lo amerite, más con las bajas habituales de una temporada y viendo lo que ocurrió con el Coronavirus en el 2020.

El Club Deportivo Guadalajara visitará a Puebla por la Jornada 1 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc el viernes 8 de enero, desde las 19:30 horas en el territorio mexicano, con transmisión de TV Azteca.