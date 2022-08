El tiempo sigue su camino yla Copa del Mundo cada día está más cerca, por lo que muchos futbolistas están trabajando fuerte para tratar de convencer a Gerardo Martino y conseguir un boleto rumbo a Qatar 2022, por lo que saben que no solo es necesario tener buen nivel, individual sino que sus equipos atraviesen buenos momentos.

Desde la edición de Sudáfrica 2010, el Guadalajara no ha aportado a ningún jugador a la Selección que participa en un Mundial, por lo que hay confianza en que en este 2022 haya al menos a un futbolista que represente a la institución rojiblanca en la contienda más importante del planeta.

Es por eso que Fernando Beltrán reconoció que tiene la ilusión de llenarle el ojo al Tata, aunque sabe que para ello es necesario que el Guadalajara tenga buen rendimiento para atraer la atención de la afición y del cuerpo técnico del Tricolor, aunque sabe que la institución atraviesa una severa crisis.

"Pero al final yo necesito de mi equipo, de cada uno de mis compañeros como ellos necesitan de mí, la manera en la que puedo competir y alzar la mano para tener un lugar en el Mundial es que a mi equipo le vaya bien,, que esté peleando, que tenga un juego protagonista que le guste a la gente, al cuerpo técnico de Selección, me enfoco mucho en eso, trato de aportar lo que me toca.

"Está siendo muy complicado porque no soy un jugador que anote muchos goles y mi trabajo no se ve reflejado en un empate o derrota, yo necesito que gane mi equipo. Ahorita siento esa preocupación un poco, esa presión, aquí la presión se vive desde antes de que empiece el torneo porque es Chivas y es el más grande y lo he entendido así", declaró el Nene a TUDN.

