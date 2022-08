En el Guadalajara están convencidos de que la racha sin ganar debe terminar cuanto antes, por lo que el capitán de las Chivas, Fernando Beltrán, reveló el plan que tienen en el interior del club para revertir el mal arranque de Apertura 2022 que han registrado hasta el momento, ya que acumulan siete jornadas sin ganar.

El Nene reconoció que sigue confiando ciegamente en lo que se trabaja en la institución rojiblanca, por lo que desean aprovechar el Clásico Tapatío contra Atlas para darle comienzo a una racha importante como la que tuvieron en la recta final del semestre anterior cuando Ricardo Cadena tomó las riendas del equipo.

“Yo sigo creyendo en mi equipo, en el profe, en lo que se entrena, en todo lo que se hace. Estamos en una jornada 8 y en este Clásico, que obviamente da igual cómo llegues, se juegan distinto. Sacando un resultado muy positivo te puede dar una buena racha como el torneo pasado y eso es lo que buscamos. Cortar esto que nos ha pasado, este inicio donde no podemos sacar los tres puntos.

“Le pido a la gente que siga confiando, no solo en mí, sino en todo el equipo que viene, trabaja, se rompe la madre todos los días. No deseamos esto, no hemos estado a la altura, pero creo que las cosas van a mejorar, confío en que van a mejorar”, declaró el mediocampista a Chivas Tv tras reportar después del Juego de Estrellas de la Liga Mx y la MLS.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

