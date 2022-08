En el interior de Chivas continúan buscando soluciones a los malos resultados que han registrado en este Apertura 2022, por lo que la directiva ha destinado todos los recursos disponibles para poder reencontrarse con el triunfo, por lo que inclusive le han dado atención psicológica a los futbolistas según reveló Isaác Brizuela.

“Es un momento complicado, no voy a negar que a veces es difícil decir ‘qué más podré hacer’, ya intentamos de todo, hablamos entre nosotros, hablamos con la directiva, con el cuerpo técnico y a veces se preocupan por lo que nos está pasando. Tratan de ayudarnos con gente especializada en el área de psicología, tratan de ponernos diversas cosas para salir de esta situación. Es complicado, pero son momentos que sabes que van a pasar y aquí estamos de nuevo”, declaró el mediocampista a TUDN.

En plena semana de Clásico Tapatío, el Conejo está convencido de que un triunfo sobre el Atlas sería benéfico para la institución para comenzar a componer el rumbo en este semestre, aunque aseguró que derrotar a los rojinegros no compone el mal torneo que están registrando.

“Chivas no tiene que pensar así, que con los Clásicos salvamos el torneo. Estoy consciente de que no ha sido un buen torneo hasta ahorita, pero me quedaría con el rival que tenemos en puerta como bicampeón y el equipo que ha venido jugando bien y el Clásico de la ciudad, sería un buen arranque para nosotros el cortar esta racha y pensar en sumar de a tres. No estaría conforme con decir que salvamos la temporada”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

