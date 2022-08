Chivas está desesperado por encontrar soluciones que le permitan salir de esta crisis de resultados en la que está inmerso desde hace varios años, por lo que el exfutbolista rojiblanco y ahora analista de televisión, Luis García, analizó el proyecto del Rebaño en donde tiene clara una cosa: sería un error despedir a Ricardo Cadena.

El Doctor considera que para que el Rebaño pueda trascender es necesario que se comprometan y le tengan paciencia al proyecto que ya han comenzado, sin importar el resultado que pudieran obtener el próximo fin de semana contra Atlas en el Clásico Tapatío.

“Se viene el Clásico contra el Atlas, con esta brutal rivalidad y ya parece un ultimátum para Cadena. Me parece un error increíble porque repito, si cada martes te metes en una crisis y tú pretendes cambiar todo cada martes, se vuelve un círculo vicioso, no un círculo virtuoso (…) Inclusive si pierde con el Atlas me parece que sería un error cambiar de entrenador porque volverías al punto cero. Guadalajara camina dos pasos y da siete para atrás permanentemente porque quieren cambiar radicalmente todo y todo el tiempo. Hay que casarse con algo y esperar que madure esta situación”, explicó el comentarista a través de su canal de YouTube.

Durante el final de la década de los años 90, Luis García se enfundó con la camiseta del Guadalajara, logrando llegar a la Final del Invierno 98, en donde inclusive fue blanco de críticas debido a que no quiso tirar un penalti en el duelo de Vuelta en el Estadio Jalisco, cediéndole la oportunidad a Alberto Coyote y quien terminó fallándolo, causando que el Necaxa se coronara a costa de los rojiblancos.

¿Cuál consejo le mandó Luis García a Amaury y Peláez?

“La bronca para Guadalajara, para Amaury Vergara y puntualmente para Ricardo Peláez es que están contra la pared, están en estado de emergencia y cuando estás en estado de emergencia se empiezan a tomar decisiones sobre las rodillas y se piensa en cambiar y cambiar. Ya lo hicieron muchas veces y no les ha funcionado”, concluyó el Doctor.

