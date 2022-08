Ante la crisis de resultados que se vive en el interior de Chivas, la afición pide a gritos el regreso de elementos históricos que ya en algún momento representaron adecuadamente a la institución, por lo que hay algunos que sí estarían dispuestos a vivir una segunda etapa como rojiblanco tales como Alan Pulido.

El atacante del Sporting Kansas City reconoció que le encantaría volver a enfundarse con la camiseta del Guadalajara, ya que inclusive sueña con poder retirarse con el conjunto de la Perla de Occidente, ya que le duele el mal momento que se está viviendo en el Rebaño desde hace varios años.

“Siempre lo dije, a mí me gustaría en un futuro retirarme en Chivas. Veo ese tipo de comentarios, porque con redes sociales te llega todo el tiempo. Que Chivas está pasando por un mal momento y sí, me pone triste, porque al final formé parte de esa institución. Le tomé un cariño especial por ser puros mexicanos, por la afición, cuando llegué me recibieron de una bonita manera. Sí duele ver a Chivas en estos momentos así. Si en algún momento se diera la posibilidad de regresar, por mí encantado de poder ayudar y contribuir en lo que se pueda para la institución que tanto me dio”, declaró a Fox Sports.

Alan Pulido se convirtió en un ídolo de Chivas debido a que desde que llegó al redil en 2016 contribuyó con goles, siendo crucial para conseguir el título del Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda, además de proclamarse campeón de goleo en el Apertura 2019, en su último torneo como rojiblanco.

¿Alan Pulido tiene las puertas abiertas en Chivas?

Ante su salida de la institución, el atacante abrió una queja formal ante las autoridades debido a que acusó a la directiva de Chivas de no otorgarle una parte que supuestamente le correspondía por su traspaso a la MLS. Esta situación no cayó bien en Amaury Vergara, por lo que de momento tendría las puertas cerradas del club.

