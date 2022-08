Chivas ha vivido cinco años de una intensa irregularidad en donde ha estado alejado de las posiciones de privilegio del futbol mexicano; sin embargo, en el interior de la institución han estado buscando el corregir esa situación y devolverle la grandeza al conjunto de la Perla de Occidente.

Curiosamente, los malos resultados para el Guadalajara comenzaron a suscitarse a partir del título del Clausura 2017, cuando al siguiente semestre no pudieron defender su corona y quedaron eliminados prematuramente. Desde entonces, el Rebaño está alejado de los reflectores, ya que solamente ha calificado en dos ocasiones a la Liguilla.

ver también Alexis, despreocupado si no anota al Atlas

“Después del campeonato no han sido buenos años para la institución, que se han vivido cosas buenas, sí las ha habido, pero el resultado final que todos queremos no se ha dado, entonces considero que si ha sido un tiempo malo el que se vino después del campeonato”, aseguró Isaác Brizuela a TUDN.

Desde el título que obtuvieron con Matías Almeyda, el Rebaño solamente ha estado cerca del título en una ocasión cuando llegó a Semifinales del Guard1anes 2020 con Víctor Manuel Vucetich, en donde cayeron eliminados contra el León, quien a la postre resultó campeón del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas,donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!