Para el analista de Fox Sports es una realidad que la situación no puede llegar más lejos para los rojiblancos, pues luego de siete jornadas no han logrado ganar.

El Club Guadalajara no debe dejar de lado el mal momento que atraviesan en el Torneo Apertura 2022 sin victorias en los siete partidos que van de la campaña y con el Clásico Tapatío el siguiente sábado donde recibirán al Atlas dentro de la Jornada 8, para el exjugador, Eduardo de la Torre hay muchas posibilidades de que ya tengan listo a su nuevo estratega y que esté en el Gigante de Zapopan observando el partido.

El Yayo explicó las razones por las que la dirección deportiva comandada por Ricardo Peláez no puede dejar pasar la oportunidad de contar con un plan b en caso de que la situación siga por la misma línea sin sumar de a tres puntos y con un funcionamiento que ha venido a menos dejando muchos dudas.

En este sentido, el también extimonel de Chivas indicó que aún cuando la confianza permanezca del lado de Ricardo Cadena para que se mantenga en el banquillo, deben contar con alguna opción para suplirlo porque el equipo más importante del futbol mexicano no se puede dar el lujo de perder otro encuentro o sumar ocho partidos sin ganar.

“A ciencia cierta no lo sé (si ya hay otro DT), pero yo creo que sí porque ya la situación es muy grave, no haber ganado en siete jornadas eso ya te obliga, ni siquiera es pr gusto, te obliga a estar buscando, a tener algo preparado por si la situación sigue mal. Para mí Chivas tiene una gran oportunidad, se enfrenta a un Atlas que no está en buen momento”.

“Chivas puede ganar, ahora, mi única duda es que no ha encontrado la pareja de Alexis Vega, lo de Ormeño, Ángel Zaldívar que una veces sí y otras no, González tampoco, ese es el punto débil de Chivas. Juegan en casa, es una gran oportunidad, no para salir de la crisis, si ganan tendrán un poco de oxígeno”, indicó el Yayo De la Torre en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

