El mediocampista no se quedó con el Rebaño de último momento y su futuro parece más nublado de lo que se imaginaba cuando volvió de Nueva Zelanda.

Antes de que iniciara el Torneo Apertura 2022 en las Chivas de Guadalajara se integró Walter Gael Sandoval como una de las opciones para ser registrado como refuerzo, pero unos días antes de que se pusiera en marcha, el estratega Ricardo Cadena le dio las gracias al asegurar que no entraba en planes porque podría quitarle un lugar a algunos de los canteranos.

A siete fechas de que arrancó la campaña, en el Rebaño Sagrado está claro que no habría sido mala idea echar mano de uno de su activos como lo es el volante ofensivo, quien tuvo un buen paso por el futbol de Nueva Zelanda, sin embargo no hicieron válida la opción de compra y por ello tuvo que reportar con los tapatíos, donde también resultó sorpresivo que hiciera la Pretemporada e incluso marcó un gol.

ver también DT que se perfilaba para Chivas no la está pasando bien

No obstante, el timonel de Chivas explicó que no quiso quedarse con Gael Sandoval porque es una posición donde tiene a varias opciones: "De Gael la decisión fue mía porque viene en una posición donde tengo muy poblado, donde dentro de muy poco recupero a Brizuela, ya está Jesús Angulo y tengo a Alvarado a Beltrán, de muchos talentos como Pavel Pérez, Sebastián Pérez y sería ocupar un espacio que no es lo que necesita el plantel”, fue lo que comentó el entrenador hace unas semanas.

La triste realidad de Walter Gael Sandoval

Luego de quedarse con las ganas de militar en Guadalajara por segunda ocasión, el futbolista sigue sin encontrar equipo a la espera de que se abra una opción, ya que tiene hasta el 5 de septiembre para enrolarse con alguna institución de la Liga MX, mientras suenan las posibilidades de los Gallos Blancos de Querétaro y el Herediano de Costa Rica, un país donde varios mexicanos han terminado con buenas actuaciones.

Encuesta ¿Gael merecía un lugar en Chivas? ¿Gael merecía un lugar en Chivas? No, así estamos bien Sí, es buen jugador YA VOTARON 66 PERSONAS

Pero la realidad es que tampoco se puede descartar la posibilidad de que Gael se quede sin jugar lo que resta del año, lo cual sería más que inoportuno debido a que en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda tuvo grandes momentos que lo colocaron ser de los elementos más destacados la temporada anterior.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!