Las Chivas de Guadalajara se medirán a Atlas el sábado dentro del Clásico Tapatío, donde todo apunta a que el técnico Ricardo Cadena se jugará el puesto y el director deportivo, Ricardo Peláez gran parte de su credibilidad en un proyecto que inició en el 2019 y que se ha quedado muy lejos de las expectativas.

Para el Rebaño Sagrado existe un escenario todavía más crítico de lo que ha sido en este Apertura 2022, donde no han podido ganar al tener cinco empates y dos descalabros, además de que poco a poco el funcionamiento ha venido a menos en los dos últimos encuentros ante Pachuca y Mazatlán.

Sin embargo, hay quienes piensan que el panorama todavía se puede poner peor para Chivas, ya que algunos analistas consideran que no se puede descartar la posibilidad de que terminen la campaña sin triunfo en los 10 partidos que le restan a la temporada, ya que tienen en puerta los duelos contra los rivales más complicados.

Ven a Chivas con posibilidades de no ganar un partido

Fue en la mesa de La Última Palabra de Fox Sports donde dos comentaristas consideran que Guadalajara puede estar peor: “La verdad sí, se viene Atlas, Necaxa, Monterrey, Pumas, Toluca, que son equipos que andan bien. Yo creo que si Pumas no reacciona después de lo que vivieron en Barcelona, sí va a estar complicado. Puede ser una cosa trágica”, explicó Salim Chartouni.

Mientras que Alejandro Blanco también indicó que no le ve mucho futuro al equipo de Cadena: “Sí, es posible que pase todo el torneo sin ganar. Me gustó el análisis de Salim, no tenía que referirse a los Pumas de esa manera, pero bueno. El Atlas no vive el mejor momento, pero Chivas tampoco. Dudo que Chivas le haga gol, hay que ver los últimos partidos contra Atlas. Le tiene tomada la medida y luego si ves el resto del calendario, partidos fáciles no son”.

Los siguientes partidos de Chivas en el Apertura

J-8 Chivas vs Atlas

J-9 Chivas vs Tigres

J-10 Chivas vs Necaxa

J-11 Chivas vs Pumas

J-12 Chivas vs Toluca

J-13 Chivas vs. Tijuana

J-14 Chivas vs Puebla

J-15 Chivas vs América

J-16 Chivas vs Monterrey

J-17 Chivas vs Cruz Azul

