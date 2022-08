El delantero del Guadalajara reconoció que no le inquieta si no le anota gol a los rojinegros el próximo sábado

Chivas atraviesa una de las crisis más fuertes de toda su historia debido a que la institución acumula muchos años sin ser protagonista del futbol mexicano; sin embargo, Alexis Vega está en el ojo del huracán por unas declaraciones que dio a su regreso a México tras su participación en el Juego de Estrellas de la Liga Mx y la MLS.

El atacante hoy en día está entre algodones debido a que habría presentado unas molestias musculares tras participar en el compromiso en Minnesota, por lo que será valorado en las próximas horas para determinar si hay una lesión y el tiempo de recuperación.

Gru admitió que no le inquieta si anota o no el próximo sábado en el Clásico Tapatío contra Atlas debido a que es futbol y no hay certezas de nada; sin embargo, ya acumula varios duelos sin poder vacunar a los zorros, ya que cuando llegó les anotó cuatro goles en sus primeras dos apariciones.

“Puede que no haga gol, puede que sí, no sé. Es futbol, todos queremos, pero si se da la oportunidad, muy contento, sino no pasa nada”, declaró a Jalisco TV a su llegada a Guadalajara tras su participación en el Juego de Estrellas.

Clásico Tapatío, parteaguas para Chivas

Alexis Vega está convencido de que el duelo del fin de semana contra Atlas puede marcar el rumbo de Chivas en el Apertura 2022 y puede ser el comienzo de su despertar en el certamen: “Contento y motivado, sabemos que es un partido importante para nosotros. Es un parteaguas para ver cómo nos va a ir en el torneo”, explicó.

