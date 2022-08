Los malos resultados que ha obtenido Chivas en los últimos años, ha ocasionado que la afición responsabilice a los futbolistas por una supuesta falta de cariño por los colores; sin embargo, hay exjugadores que incluso años después de su retiro siguen manifestando su amor por ciertas instituciones como Claudio Suárez.

El Emperador reveló que a su salida de Pumas le llegaron ofertas de tres instituciones en donde se encontraban América, Toluca y Chivas, en donde se decantó por el Guadalajara pese a que los Diablos Rojos le ofrecían más dinero.

ver también Figura del 2017 está dispuesta a regresar

“El ofrecimiento estaba entre América, Chivas y Toluca cuando salí de Pumas. En ese entonces la mejor oferta era la de Toluca, era muy buena, pero andaban con problemas incluso de descenso. Es mejor irte a un lugar donde seas constante, es un equipo y tienes que ver cómo vas a estar cobijado para trabajar.

JAM MEDIA

“Lo que representa Chivas, ya conocía a muchos jugadores por coincidir con Selección y Tuca era el entrenador, venía trabajando con él muchos años. No me equivoqué, elegí bien. Dije al América no, era el rival”, reveló Suárez en palabras para AS.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!