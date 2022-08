Las Chivas de Guadalajara se juegan mucho más que tres puntos o el orgullo del Estado de Jalisco, ya que por el momento la única misión es volver a la senda del triunfo y la mejor oportunidad para ello es enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío, así lo explicó el lateral Alan Mozo, quien reconoció lo avergonzados que están en el vestidor por los malos resultados que han cosechado con cinco empates y dos descalabros.

Este jueves el lateral del Rebaño Sagrado apareció en conferencia previo al importante compromiso contra los Rojingeros, donde Mozo manifestó que es la mejor oportunidad para acabar con la mala racha que los tiene sumergidos en la parte baja de la tabla de posiciones: “Los Clásicos son partidos que se deben ganar no importa las formas, pero hay que rivales que no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Esos partidos me tocó más ganarlos que perderlos. Son los que el jugador quiere jugar y ganar y me han platicado que la rivalidad es de historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara las Chivas mandan y con esa mentalidad vamos a salir este sábado”.

“Este rival no se le puede dar espacios, porque es un rival capaz, nadie nunca le ha quitado capacidad a ellos porque les ha ido bien últimamente. La rivalidad se queda en la cancha y se tiene que ganar, independientemente que estemos en último o penúltimo lugar, es un partido que se juega diferente y sabemos lo que significa. Es el partido perfecto para romper la mala racha”.

Pide apoyo de la afición

En este sentido, Mozo espera que los seguidores no pierdan la confianza y los apoyen en el Estadio Akron para poder celebrar un buen resultado: “La afición está en su derecho de expresarse, si van al estadio es para apoyar. Nosotros no hemos estado a la altura de los resultados, estamos muy tristes y nos da vergüenza, yo creo que a cualquier jugador que se le apoye, en lo personal, que me ha tocado tener el apoyo de la afición es algo que me impulsa a dar el extra. Me encantaría que el sábado todo fuera así, porque estoy seguro que eso nos acerca más al triunfo”.

Físicamente Mozo asegura que está al 100%

“Cada día me acerco más a mi mejor versión, para eso trabajo, para eso vine a este equipo y estoy seguro que voy a dar mucho y lo voy a demostrar en la cancha. Estoy bien de la rodilla, el grupo médico de Chivas es impresionante, desde hace dos semanas me siento al 100, estoy perfecto, trabajando y esforzándome para estar en mi mejor nivel”.

