Mucho se ha especulado sobre la personalidad de Javier Hernández, su manera de conducirse dentro y fuera de la cancha que pareciera muy lejana al futbolista que se fue de las Chivas de Guadalajara hace 12 años para cumplir su sueño en el Manchester United y así empezar con su andar en el balompié de Europa, pues ahora sus declaraciones siempre dan de que hablar.

Previo al Juego de Estrellas de la MLS frente a la Liga MX, Chicharito reconoció la importancia de haber militado en un equipo como el Manchester United, del cual se considera un aficionado, por lo que no dudó en afirmar que si los Red Devils lo buscarán en este momento con gusto aceptaría ir, incluso gratis, dejando a varios aficionados del Rebaño Sagrado un tanto desairados por estas palabras del atacante.

“Esas situaciones, conozco las narrativas y sé cómo pudo ser ahí. Obviamente, muchos de ustedes tienen mi edad, saben mi pasado y con esas cosas, viene el Manchester United y digo:’¡sí, juego gratis!’ Ya sabes, claro que haremos eso”, indicó Hernández Balcázar en entrevista con el periodista Simon Peach, en una clara muestra de lo que representa para su vida deportiva el haber integrado una de las plantillas más importantes del futbol mundial.

Cabe recordar que en el 2010 Jorge Vergara negoció a Chicharito al ManUtd que era dirigido por Alex Ferguson, el mejor entrenador del siglo y quien catapultó la carrera del goleador mexicano en el Viejo Continente, por ello conoce de sobra que los últimos años, tras el retiro del escocés, no han sido sencillos para el club inglés: “No me sorprende el declive del United porque en la vida no es fácil tener un entrenador durante 26 años de la forma en que lo hizo Sir Alex. Sustituir a ese hombre de esa manera no es fácil. Es como ganar la lotería. ¿Crees que cualquiera que contrates después va a ser capaz de hacer el 80% de lo que hizo Ferguson? Mi punto de vista es que después de Ferguson trae tanta presión que simplemente no va a funcionar”.

Chicharito no sabe si volverá a Chivas

Hace unos días el propio Javier Hernández afirmó que desconoce cuál será su futuro cuando termine su contrato con el Galaxy de Los Ángeles dentro de seis meses, ya que podría renovar o buscar nuevos aires, pero en ningún momento manifestó su intención de volver a Guadalajara a pesar de que afirmó que los rojiblancos siempre serán su primera amor, no obstante, en ningún momento manifestó que “jugaría gratis” o que estaría dispuesto a negociar su segunda etapa con los tapatíos.

