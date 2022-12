El zaguero rojiblanco reconoce que no han cumplido como se esperaba en los años recientes, por ello quiere revertir la situación en la nueva campaña.

Gilberto Tiba Sepúlveda lamenta no haber asistido al Mundial de Qatar con el Tri: Quiero recuperar mi nivel

El defensor de las Chivas de Guadalajara, Gilberto Sepúlveda está consciente de lo mucho que han quedado a deber en los torneos recientes donde no han pasado de la Reclasificación, por tal motivo de cara al Torneo Clausura 2023 admitió que tanto el nuevo cuerpo técnico como los jugadores saben que su único objetivo es mostrar resultados distintos acompañados de un futbol efectivo.

El Tiba recuperó la titularidad en el Apertura 2022 luego de haberla perdido por algunos partidos bajo el mando de Marcelo Leaño como estratega, por lo cual su compromiso es aún mayor para mantenerse en la mira del timonel Veljko Paunović y convencerlo de que es la solución en la zaga central junto a Luis Olivas para el siguiente torneo, como lo ha sido en los duelos de Pretemporada.

Ante ello, Sepúlveda reconoce que no solo él ha quedado a deber, también el equipo en general ha estado muy lejos de las expectativas: "Con resultados, lo tenemos muy claro, le hemos pedido paciencia a la afición, la han tenido, no han dejado de apoyar, es hora que actuemos con hechos, resultados y buenas actuaciones dentro del campo".

"Claro que sí, así como lo desean tanto ustedes, igual nosotros, él como entrenador, es lo que queremos, buscamos, estamos trabajando de la manera que se debe trabajar para lograr eso, vamos muy bien. Tenemos que iniciar con todo la competencia, porque varios años que han venido atrás no hemos iniciado bien y cerramos bien”, comentó el Tiba en entrevista para TUDN.

Lamenta Tiba Sepúlveda no haber estado en el Mundial de Qatar

Por otro lado, el jugador de Guadalajara admitió que se quedó con la espinita de no haber luchado por un puesto para la Copa del Mundo de Qatar, pero también es realista y sabe que su nivel ha venido a menos: "Me quedo con esa sensación que hubiera sido mi primer Mundial, tuve la oportunidad, pero tengo claro que tengo otra al estar en este club y no la quiero desaprovechar,, quiero recuperar ese nivel que recién mostré cuando inicié mi carrera, si tuve ese altibajo, pero la verdad estoy cien por ciento comprometido, para la gente y la institución que se merece que la representen jugadores con pasión, orgullo y muchas ganas de querer trascender".

