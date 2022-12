El Pocho está cerca de ser anunciado como nuevo jugador del Rebaño para la siguiente campaña, pero el estratega no quiso ofrecer mayores detalles.

En las Chivas de Guadalajara la victoria del viernes pasado ante Mazatlán 1-0 por la Copa Sky dejó cierta tranquilidad a pesar de que no tuvieron un funcionamiento como se esperaba ante su afición, en el primer partido con aficionados en suelo mexicano para el estratega Veljko Paunović y fue después del partido que manifestó su postura acerca de la llegada del fichaje estelar para el Torneo Clausura 2023.

El timonel del Rebaño Sagrado sabe que sus jugadores todavía no alcanzan al nivel que se requiere para ser competitivos en el próximo torneo, pero confía en que la mejoría se irá observando partido tras partido, ya que aún les restan varios duelos dentro de este certamen amistoso donde iniciaron con el pie derecho gracias a una polémica anotación de Luis Puente sobre el final del duelo.

ver también El extraño debut goleador de Luis Puente | Video

En cuanto a la incorporación de refuerzos, el estratega serbio no quiso caer en imprecisiones, pero tampoco pudo ocultar las enormes cualidades de Víctor Guzmán, quien estaría arribando a Chivas en las siguiente horas una vez que Jesús Angulo aceptó ir a León para continuar con su carrera al no entrar en planes del cuerpo técnico para la campaña que iniciará el 5 de enero.

“Desde luego creo que es un gran jugador, pero hay muchos buenos jugadores en esta Liga y seguro que, para nosotros, lo más importante es trabajar con el grupo que tenemos. Como dije, somos los que somos hoy en día y no dedicamos a hacer el mejor trabajo posible”, apuntó Paunović en conferencia de prensa en el Estadio Jalisco que una vez más fue sede del cuadro rojiblanco.

Encuesta Con lo que has visto de Chivas, ¿cómo le irá a Paunovic en el Clausura 2023? Con lo que has visto de Chivas, ¿cómo le irá a Paunovic en el Clausura 2023? Bien, mínimo a Semifinales Normal, solo al Repechaje Pelearán por el título La verdad no lo sé YA VOTARON 37 PERSONAS

“En principio la pregunta es más para la dirección deportiva. Yo trabajo con el equipo que tenemos, me comunico con mis superiores el proceso que el equipo lleva, lo que necesita y lo que hace bien. Son cosas internas. Con el grupo que tengo estoy muy contento, me dan todo lo que les pido. A veces nos cuesta, como hoy, aportar calidad, pero también hay objetivos un análisis interno. En cuanto a jugadores de otros equipos no opino”, abundó el timonel del Rebaño.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!