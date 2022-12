Chiquete Orozco afirma que si no va a Europa no quiere salir de Chivas: ¡ESTO ES AMOR POR GUADALAJARA!

El zaguero del Club Guadalajara, Gilberto Orozco Chiquete manifestó su deseo de quedarse, prácticamente toda la vida en Verde Valle, a menos que en el transcurso de su carrera exista una oferta desde el viejo continente, pues considera que no hay ningún otro equipo como el rojiblanco en México y no por nada son el más grande de la Liga MX.

Para el Chiquete está muy claro que no existe ninguna institución como el Rebaño Sagrado y por ello adelantó que si va a probar fortuna fuera del club que lo vio nacer como futbolista, sería solamente en el extranjero, pues no tiene ningún interés de salir de Guadalajara debido a la grandeza que se ha encargado de conocer desde los 12 años que llegó para formar parte de las fuerzas básicas.

“Yo después de Chivas, si es por otro equipo de aquí, prefiero quedarme en Chivas, porque es una institución muy grande, no hay otra institución como ella. El siguiente paso sería Europa, que es uno de mis sueños. Yo creo que en uno o dos años. Dos años máximo. Me gustaría primero llegar a una liga holandesa, una liga formadora, y ya después dar el siguiente paso", comentó Orozco en entrevista para Mediotiempo.

Campeón con Chivas antes que ir a Europa

En este sentido, el defensor no tiene reparo en asegurar que su primer objetivo es conseguir un campeonato con Guadalajara y ya después pensará en cruzar el Atlántico, ya que desea consolidarse como un elemento titular en este nuevo proyecto con el técnico Veljko Paunović: “Lo tengo bien en claro, pero también vivo el presente, y mi presente es Chivas. Mi cabeza está en Chivas, en demostrarle a la afición, jugar para la afición y que vean que me entrego al máximo”.

“Soy consciente de que tengo que ir trabajando paso a paso. Sé que cada partido me juego la titularidad y lo tengo que demostrar. Voy paso a paso, obviamente yo me quiero ir de aquí como campeón, yo quiero ser ídolo de la afición, que me conozcan, ser un ejemplo también para los niños, y más que nada muy buena persona. Siempre me han inculcado eso en mi casa y siento que es lo principal”, abundó Chuiquete.

