Todos los caminos apuntan al regreso de Daniel Ríos como el nuevo atacante de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023, quien llegará procedente del Charlotte de la MLS, sin embargo salieron a la luz algunas razones por las que se fue de la institución en el 2018 para probar fortuna en Estados Unidos, donde Matías Almeyda estuvo más que involucrado.

Para muchos este atacante de 27 años no es el que necesita el Rebaño Sagrado que ha sufrido mucho con la falta de un killer en el área, pues ni Ángel Zaldívar ni Santiago Ormeño han logrado suplir con éxito al goleador José Juan Macias, quien volverá de su lesión entre febrero y marzo, pero todavía le restarán algunas semanas más para que vayan tomando ritmo de juego.

En este sentido, la dirigencia comandada por Fernando Hierro intentó contratar al jugador del FC Cincinnati por siete millones de dólares, pero no fueron suficientes para que la escuadra estadounidense decidiera desprenderse de su mejor referente ofensivo y en Chivas dieron por terminadas estas negociaciones que llevaron a Daniel Ríos.

Daniel Ríos se fue de Chivas a petición de Matías Almeyda

De acuerdo a información del periodista Jesús Hernández, el Pelado nunca le tuvo la paciencia suficiente a Ríos y por ello le abrieron las puertas para que saliera de Guadalajara, por lo que ahora deberán adquirirlo en alrededor de cuatro millones de dólares: “Don Jorge Vergara no compraría a este jugador porque se fue de Chivas hace seis años a la segunda división de Estados Unidos y después brincó a la MLS, ha mostrado solvencia y es un jugador resolutivo”.

“Daniel Ríos 27 años, canterano de Chivas, lo corrió Almeyda, no lo quiso, no le tuvo paciencia. No sé si fue un error de Almeyda, pero lo dejó ir gratis. Le ha ido bien, no ha brincado a otro equipo más poderoso de la MLS pero Chivas está por comprarlo en cuatro millones de dólares, es un delantero que puede sumar al Rebaño y meterle presión a Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

