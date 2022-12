Está claro que en Chivas de Guadalajara Ángel Zaldívar ya llegó a su máxima capacidad en las tres etapas distintas que ha recibido oportunidades, por ello la dirigencia encabezada por Fernando Hierro no está cerrada a escuchar propuestas para acomodarlo en otra escuadra y liberar una plaza en el ataque, tomando en cuenta que buscan los servicios de Daniel Ríos.

Hace unos días trascendió que el Chelo tenía un pie en el San Luis para el Torneo Clausura 2023, sin embargo las negociaciones se vinieron abajo porque el estratega Veljko Paunović decidió integrarlo a su plantilla que viajó a España para la mini gira donde sostuvieron dos duelos amistosos contra Getafe y el Athletic de Bilbao, pero también influyó que recientemente ficharon a un centro delantero brasileño.

Aunque no todo está perdido y al parecer los potosinos no han descartado a Zaldívar para que cambie de aires y salga de la Perla Tapatía, no obstante, hay otra escuadra que salió a la luz como una de las interesadas en el goleador mexicano de 28 años que en los últimos años ha recibido mayores oportunidades de ser titular, sobretodo a partir de qué José Juan Macías se fue a España con el Getafe.

Los equipos que buscarán a Ángel Zaldívar como refuerzo

El periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alex Ramírez adelantó lo que podría ser el futuro del delantero de Guadalajara, pues no solo San Luis lo tiene en la mira, también los Xolos de Tijuana lo consideran para reforzar su zona ofensiva en la próxima campaña, por lo qué hay muchas posibilidades de que en Chelo deje la Perla Tapatía en los siguientes días.

“Les voy a decir para dónde ahora se va a ir el Chelo Zaldívar. Primero dijeron que estaba interesado en llevárselo Xolos de Tijuana, pero fíjate que ya también salió otra novia, San Luis ¿adónde ahora? Guadalajara si acomoda al Chelo, si acomoda a Ormeño no pasa nada, no los van a extrañar”, apuntó el comunicador en su programa que se trasmite en Twitter.

