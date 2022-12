En el Rebaño ha pasado de todo y no es la excepción cuando los jugadores tienen particularidades que requieren de atención especial para no ponerse en riesgo.

A lo largo de la historia han pasado miles y miles de jugadores por el Club Guadalajara que en muchos casos dejan huella y otros pasan desapercibidos por sus actuaciones dentro y fuera de la cancha, sin embargo hay recuerdos que se quedan grabados por sus particularidades personales que requieren de otro tipo de atención para que no se pongan en riesgo.

Y ese fue el caso de Erick el Cubo Torres, un atacante que surgió de la cantera del Rebaño Sagrado y dio grandes muestras de su talento en cuanto apareció en Primera División, aunque más tarde se fue apagando. Debutó en el 2010 de la mano de José Luis Real y su salida se dio en el 2013 cuando el timonel John Van’t Schip ya no requirió de sus servicios, por lo que fue enviado a Chivas USA, donde empezó con su andar en clubes de Estados Unidos.

No obstante, en el canal oficial de Chivas en YouTube, Ángel Zaldívar y Antonio Briseño compartieron algunas anécdotas del Cubo, quien es sonámbulo y en diversas ocasiones tenía sueños que lo hacían levantarse de la cama, incluso el “Chelo” recordó el día que se escapó por una ventana cuando estaba recreando una persecución de la que despertó cuando ya estaba fuera de la habitación que compartía con el jugador rojiblanco, mientas estaban en una concentración del Tricolor.

“Primera noche en el CAR y escucho que empieza a hablar alguien. Y el Cubo se para y va a la ventana. Me le quedé viendo y no regresó. Me levanto y veo hacia donde había ido y me dice ‘no nada, nada, todo bien’. Al día siguiente le digo ‘¿qué hiciste?’ Y me dice, ‘estaba soñando que me perseguían’ y que ya cuando abrió la ventana, cuando sintió el pasto o la tierra ahí se despertó y se regresó”, reveló Zaldívar.

En la charla también estuvo el Pollo Briseño, quien explicó que nunca estuvo en el mismo cuarto que Torres, pero sí le han contado varias historias que también hablan de su distracción: “Si alguien ha sido rommie del Cubo tiene muchas que contar. Me han contados miles, de que llegaban y le decían ‘oye Cubo en 10 minutos es la comida’, decía ’simón, simón’. Cubo ya me voy, ‘simón ya voy’, se bajaban y empezaban a comer preguntando '¿dónde está el Cubo?' Pues estaba en su cuarto, le marcan, ‘Cubo qué pedo?, ‘ya voy guey se me fue la onda’”.

