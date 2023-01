La llegada de Veljko Paunovic a la dirección técnica de Chivas y al futbol mexicano, en general, no ha logrado convencer a todos los especialistas del balompié nacional y prueba de ello es un famoso exjugador del Guadalajara que explotó contra el estratega serbio y aseguró que le gustaba más lo que proponían los rojiblancos con Ricardo Cadena.

La decisión de Fernando Hierro de colocar a un estratega que conocía poco el entorno de la Liga MX ocasionó escepticismo en muchos aficionados y analistas, por lo que tras la exhibición tapatía en su presentación en el Clausura 2023 contra Rayados ha desatado críticas contra el entrenador europeo por parte de Juan Francisco Palencia.

“Lo mejor de Chivas fue el resultado. No saldría de ninguna manera contento si fuera el entrenador, porque el equipo perdió muchas pelotas fáciles, estaban muy mal posicionados todo el rato. Monterrey con muy poca presión alta, hacía que Chivas perdiera la pelota rapidísimo.

“Si tu único jugador es el que patea dos veces al arco, quiere decir que tu sistema no está funcionando, porque fue el único que generó una jugada de gol y fue por inspiración del jugador, no fue por un sistema. No tiene nada qué ver con que conozcas o no la Liga Mx, es un estilo de juego que debes implantar (…) Realmente no le vi una cara diferente a Chivas, de hecho, me gustaba más con Cadena que ahora”, declaró Palencia en Fox Sports.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la victoria del Rebaño en la Sultana del Norte, el conjunto tapatío regresará a la Perla de Occidente para recibir un descanso y posteriormente comenzar a preparar el duelo de la jornada 2 del Clausura 2023, mismo que será el próximo viernes 13 de enero, cuando los rojiblancos visiten al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!