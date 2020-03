Higuera revela las claves del regreso de JJ Macías a Chivas

José Luis Higuera, ex director general de las Chivas de Guadalajara y nuevo panelista del programa Futbol Picante de la cadena ESPN, reveló la noche del lunes las claves del proceso que vivió el canterano José Juan Macías con León y que resultó de la manera que esperaban, pues argumentó que "regresa como uno de los mejores delanteros de México".

El ex CEO rojiblanco, en su estreno como parte del panel del programa estelar de la cadena internacional ESPN, explicó que siempre fue el objetivo de la directiva que Macías regresara, por lo que hicieron una jugada maestra al señalar que "se respeta lo que se tenía que respetar, por eso el chico regresó. Pero el propósito se cumplió y misión cumplida, porque el chavo tenía que jugar y llega a un equipo que lo arropa y regresa como uno de los mejores delanteros de México a los 20 años. Lo que vivió (en León) no lo hubiera vivido en Chivas o en la sub 20".

Higuera, durante su intervención, comentó que Macías pudo tener un destino distinto al club esmeralda y confesó que "a Cruz Azul no se va por una hora. Falla Cruz Azul en el acuerdo que teníamos. Llama Ricardo (Peláez), que lo quería y por una hora, llama Jesús (Martínez) y en Cruz Azul no llaman y se lo lleva León. Pusimos una cláusula muy alta para que no se fuera".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 2-0 sobre León en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para este próximo duelo con Atlas, en un nuevo capítulo del Clásico Tapatío.