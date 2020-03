Higuera y Faitelson definen lo que es ser un ídolo en Chivas

David Faitelson y José Luis Higuera se unieron para hacer una transmisión en vivo en Instagram para conversar acerca de la carrera del ex directivo y escíficamente en su paso por el Rebaño Sagrado.

Uno de los temas fue acerca de quienes consideran ídolo de Chivas y ambos estuvieron de acuerdo en señalar que el último ídolo de la institución en Matías Almeyda ya que cumplía todos los parámetros para serlo.

“Ser ídolo es más que ganar una final o tener uno o dos torneos buenos. Para mí ser ídolo es ser dentro y fuera de la cancha congruente con lo que se dice", explicó Higuera.

El ex directivo fue protagonista de una polémica en redes sociales al discutir con Rodolfo Pizarro después de haber dicho que no para el no es un ídolo de Chivas, así que muy probablemente de aquí surgió la idea del vivo de hoy.

“Creo que el concepto de ídolo poco a poco se ha ido transformando. Jugadores de un solo club, se identifican con el aficionado y los colores de la camiseta, que dejan una huella y se gana el cariño de la afición, esos deben de ser los ídolos de Chivas”, expuso Faitelson.

También hablaron sobre el caso de Omar Bravo y que a pesar de ser uno de los delanteros más importantes de la historia rojiblanca, no le alcanzaba para entrar en la categoría de ídolo.

¿Están de acuerdo?