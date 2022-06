Hay futbolistas de gran renombre que suelen hacer de una Liga una competencia mucho más atractiva ante los ojos del mundo, como en su momento sucedió en la Liga Mx con la llegada de futbolistas como Emilio Butragueño, Claudio López, Iván Zamorano o Ronaldinho, por lo que en Chivas no verían mal la llegada de Edinson Cavani.

Durante los últimos días se ha mencionado el nombre del atacante uruguayo entre las opciones para arribar a la Liga Mx con el Toluca, por lo que Hiram Mier, futbolista de amplio recorrido en el futbol mexicano admitió que ese tipo de incorporaciones generan grandes expectativas de los aficionados.

“En una Copa América me tocó marcarlo. Son jugadores que tienen un gran recorrido en Europa, en diferentes Ligas y sería extraordinario para mí y para la Liga, la voltearían a ver un poco más. Cuando llegó Ronaldinho, fue un boom en la Liga, no me tocó compartir con él en Querétaro, pero me comentaban que al Querétaro lo sigue la gente, pero en ese momento lo seguían más. Creo que le viene bien, no sé si sea verdad o no, puede ser un rumor que decían que me iba a ir a Monterrey, pero le vendría bien a la Liga”, aseguró el Principito.

Actualmente el Guadalajara se encuentra en la recta final de su pretemporada en playa, misma que concluirán este viernes con un partido amistoso contra Caimanes de Colima, en donde posteriormente la plantilla regresará a la Perla de Occidente para recibir unos días de descanso y emprender el viaje a Estados Unidos para la gira contra Santos y Atlas.

¿Cómo jugaría Chivas contra Caimanes?

Según los entrenamientos que ha encabezado Ricardo Cadena, el Guadalajara jugará con Miguel Jiménez en la portería; con Alan Mozo, Miguel Ponce, Gilberto Orozco Chiquete, Hiram Mier y Antonio Briseño en el aparato defensivo. El medio campo sería ocupado por Lalo Torres, Pável Pérez y Gael Sandoval, mientras que la ofensiva estaría integrada por Sebastián Martínez y Paolo Yrizar.

